Generalversammlung der Comet Holding AG stimmt allen Anträgen zu

An der 72. ordentlichen Generalversammlung der Comet Holding AG stimmten die Aktionärinnen und Aktionäre allen Anträgen des Verwaltungsrats zu. An der Versammlung waren 75.25% der stimmberechtigten Aktien vertreten. Nebst der Genehmigung der Konzern- und Jahresrechnung sowie einer Dividende von 1.30 CHF je Aktie wählten sie Tosja Zywietz neu in den Verwaltungsrat.