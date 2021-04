Medartis Holding AG : Generalversammlung genehmigt alle Anträge des Verwaltungsrates und wählt Marco Gadola neu zum Verwaltungsratspräsidenten

MEDIENMITTEILUNG

Generalversammlung genehmigt alle Anträge des Verwaltungsrates und wählt Marco Gadola neu zum Verwaltungsratspräsidenten



Basel, Schweiz, 23. April 2021 - Die Aktionäre der Medartis Holding AG (SIX: MED) haben an der heutigen Generalversammlung alle Anträge des Verwaltungsrates mit grosser Mehrheit genehmigt und Marco Gadola neu als Verwaltungsratspräsident gewählt. Er tritt die Nachfolge von Dr. h.c. Thomas Straumann an, der die Rolle des Vize-Präsidenten übernimmt.



An der heutigen ordentlichen Generalversammlung der Medartis Holding AG, die aufgrund der Covid-19-Situation ohne Publikum stattfand, waren 9'426'464 Aktien und somit 80% des gesamten Aktienkapitals vertreten.

Alle bisherigen Mitglieder des Verwaltungsrates, Dr. h.c. Thomas Straumann, Marco Gadola, Dominik Ellenrieder, Dr. Jürg Greuter, Dr. med. Daniel Herren, Roland Hess, Willi Miesch und Damien Tappy, wurden für eine weitere einjährige Amtsperiode bestätigt. Marco Gadola wurde neu für die nächste einjährige Amtsdauer als Präsident des Verwaltungsrates gewählt.

Dr. h.c. Thomas Straumann, der Medartis 1997 gegründet hatte: «Ich freue mich, das Präsidium des Verwaltungsrates auf einer sehr soliden Basis nach 23 Jahren in die kompetenten Hände von Marco Gadola übergeben zu können. Ich wünsche ihm alles Gute und viel Erfolg als Präsident des Verwaltungsrates in unserem Unternehmen. Persönlich bleibe ich Medartis langfristig als bedeutender Aktionär und Vize-Präsident des Verwaltungsrats verbunden.»

Marco Gadola, neuer Präsident des Verwaltungsrates von Medartis: «Ich bedanke mich für meine Wahl und das Vertrauen der Aktionärinnen und Aktionäre. Ich werde zusammen mit dem Verwaltungsrat und der Geschäftsleitung weiter daran arbeiten, Medartis als führenden Gesamtlösungsanbieter in den Bereichen Extremitäten und Kopf mit einer breiten internationalen Präsenz zu etablieren. Ein besonderes Anliegen ist mir dabei auch die Weiterentwicklung unserer Unternehmenskultur, ein wichtiges Element auch für den zukünftigen Erfolg von Medartis.»