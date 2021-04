Die Konsolidierung der Ölpreise und die langsam Fahrt aufnehmende Quartalsberichtssaison kreieren eine für den Arca Oil Index spannende Gemengelage.

In den nächsten Handelstagen trudeln zahlreiche Quartalsberichte aus dem Ölsektor ein. Die ersten – unter anderem von Halliburton – sind bereits da. Am Freitag (30.04.) folgen mit Exxon Mobil und Chevron zwei weitere große Konzerne. In der nächsten Woche bittet dann unter anderem ConocoPhillips um Aufmerksamkeit.

In unserer letzten Kommentierung zum Arca Oil Index hieß es am 16.04. unter anderem „[…] Der Arca Oil Index verstand es, das Handels- bzw. Konsolidierungsgeschehen von diesen wichtigen Kursbereich fernzuhalten. Zuletzt erwies sich bereits der Bereich von 975 Punkten als tragfähige Unterstützung. Damit hält der Arca Oil Index weiterhin alle Trümpfe in der Hand, um die Aufwärtsbewegung fortsetzen zu können. Kurzum. Die Konsolidierung verläuft derzeit vielversprechend. Damit das so bleibt, sollte der Index markante Rücksetzer auf der Unterseite vermeiden. Bereits ein Rücksetzer unter die 956 Punkte wäre ein Warnsignal. Gleichzeitig gilt: Um auf der Oberseite frische Akzente zu setzen, muss der Index über die Zone 1.080 / 1.120 Punkte.“



In der Folgezeit wurde es temporär heikel, als der Arca Oil Index noch einmal auf der Unterseite Momentum entwickelte und den wichtigen Kursbereich von 956 Punkten testete. Diese Attacke konnte noch einmal abgewehrt werden. Gleichzeitig hat sich damit die Bedeutung der 956 Punkte als Unterstützung erhöht.

Aktuell ist ein vorsichtiger Erholungsversuch zu beobachten, der aber noch ein Muster ohne Wert ist. Um die Relevanz der Erholung zu erhöhen, muss es für den Arca Oil Index über die 1.040 Punkte gehen. Auf der Unterseite haben die 956 Punkte nun eine zentrale Bedeutung. Sollte es darunter gehen, könnte es brenzlig werden. Bei einem Rutsch unter die 956 Punkte würde die Zone 907 / 900 Punkte in den Fokus rücken.