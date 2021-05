Salesforce ist die weltweit führende CRM-Plattform (Customer Relationship Management). Für die Cloud-basierten CRM-Anwendungen für Vertrieb, Service, Marketing und mehr müssen keine teuren IT-Experten beschäftigt werden. Mehr als 150.000 Unternehmen nutzen Salesforce CRM. Die Zahlen für das vierte Quartal und für das gesamte Geschäftsjahr 2021 wurden am 25. Februar 2021 nach Börsenschluss bekanntgegeben. Die Marktteilnehmer nutzten das Ergebnis und verkauften das Papier ab. Vom 24. Februar bis zum 4. März sank der Kurs um rund 15 Prozent. Offensichtlich wurde für das Q4 mehr erwartet. Für das gesamte Finanzjahr 2022 sollte der Umsatz im Jahresvergleich um 24 Prozent zunehmen.

Zum Chart

Seit dem All Time High am 2. September 2020 in Höhe von 284,50 US-Dollar ist das Papier in einer Konsolidierungsphase. Im März 2021 wurde der Supportbereich bei 205,71 US-Dollar des Öfteren getestet, aber nicht nachhaltig unterschritten. Dies könnte die Bodenbildung innerhalb der Konsolidierung darstellen. Der Monat April 2021 war davon geprägt, den Widerstand bei 234,74 US-Dollar zu testen, bis der Kurs die letzten vier Handelstage mit dem breiten Markt erneut Verluste einstecken musste. Diese Korrektur könnte abhängig vom breiten Markt bis zum Support bei 205,71 US-Dollar erfolgen, damit dann die Kehrtwende eingeleitet wird. Der Markt der US-Technologiewerte muss erstmals die gestrige Ankündigung von Finanzministerin Janet Yellen verdauen, wonach sie die Notwendigkeit einer Zinserhöhung zum Schutz der Wirtschaft vor einer Überhitzung in den Raum stellte. Wenn diese Nachricht nicht als „game-changing“ eingestuft wird, könnte der gestrige Abverkauf aber auch dazu genutzt werden, um heute günstiger einzusteigen und auf eine Kurserholung bis zum Ziel bei 247,86 US-Dollar zu wetten.