Aktien Frankfurt Eröffnung Dax setzt Erholung dank Dow-Rekord fort Die US-Börsenrally am Donnerstag hat die Anleger am deutschen Aktienmarkt mutiger gemacht. Hinzu kamen starke Wirtschafts- und Stimmungsdaten aus Deutschland: So stieg die Industrieproduktion im März stärker als erwartet, und zugleich stieg auch die …