Meilenstein erreicht! Euro Sun nimmt die nächste Hürde im Genehmigungsprozess für Rovina Valley.

Wichtiger Erfolg für Euro Sun Mining (TSX ESM / WKN A2ARP6) in Rumänien: Das Unternehmen erhielt offiziell die Erlaubnis der Umweltschutzbehörde des Bezirks Hunedoara County, die Erstellung einer strategischen Umweltverträglichkeitsbewertung (Strategic Environmental Assessment bzw. SEA) in Angriff zu nehmen!

Wie Scott Moore, CEO von Euro Sun und zurzeit vor Ort in Rumänien, erklärte, sind alle Aspekte der ESG-Prinzipien entscheidend für den Erfolg des Kupfer- und Goldprojekts Rovina Valley – und die heute erhaltene Genehmigung stelle einen wichtigen Meilenstein im SEA-Prozess dar. Die häufigen, öffentlichen Kommunikationen des Unternehmens und die Präsenz von Euro Sun in den Gemeinden vor Ort habe dabei eine wichtige Rolle gespielt, glaubt Herr Moore.

Achtsamkeit in Umweltfragen sei ein entscheidender Faktor für den Erfolg des Rovina Valley-Projekts, das so geplant sei, dass es über die gesamte Betriebsdauer möglichst geringe Auswirkungen auf die Umwelt haben und die höchsten Anforderungen erfüllen werde. Man arbeite mit trockenem Abraum und es werde auch keinerlei Zyanid bei der Goldgewinnung verwendet, so der Euro Sun-CEO.

Das Rovina Valley-Projekt von Euro Sun Mining sollte von den aktuell starken Metallpreisen profitieren. In der Machbarkeitsstudie wurde nämlich ein konservativer Kupferpreis von 3,30 USD pro Pfund angesetzt und ein Goldpreis von nur 1.550 USD pro Unze Gold angenommen. Am Spotmarkt kostet Kupfer allerdings mit ca. 4,70 USD pro Pfund mittlerweile rund 40% mehr, während Gold mit mehr als 1.830 USD pro Unze ca. 18% höher liegt!

Damit, so Moore, steige der Nettobarwert des Projekts um ungefähr 125% von 447 Mio. USD auf 1,0 Mrd. USD! Dies zeige einmal mehr die Chance für Investoren auf, sich daran zu beteiligen, das Projektrisiko weiter zu senken, während Euro Sun seinen Genehmigungsprozess erfolgreich fortführt.

