Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

Aktien Osteuropa Schluss Gewinne - Börsen in Prag und Budapest besonders fest Die Börsen in Mittel- und Osteuropa haben am Freitag höher geschlossen und sich damit dem allgemeinen Trend in den USA und Westeuropa angeschlossen. Kräftige Gewinne gab es insbesondere in Prag und Budapest. Nur moderat im Plus schlossen dagegen die …