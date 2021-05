STUTTGART (BOERSE STUTTGART GMBH) - Euwax Trends an der Börse Stuttgart

Anlegertrends

Mit Schwung in die neue Handelswoche?

Nach der volatilen letzten Handelswoche scheinen die Anleger etwas ruhiger in die anstehende Woche zu starten. Der DAX notiert etwas schwächer bei rund 15.360 Punkten. An der DAX-Spitze notieren die Papiere der Deutschen Telekom. Am Morgen hatte die britische Investment-Bank Barclays die T-Aktie von „Equal Weight“ auf „Overweight“ hochgestuft und das Kursziel von 19 auf 23 Euro angehoben. Die meistgehandelten Aktien der Stuttgarter Anleger

1. Bayer (WKN BAY001)

Meistgehandelter Wert auf dem Stuttgarter Börsenparkett ist zum Wochenstart die Bayer AG. Die Aktie des Leverkusener Agrar-Chemie-Konzerns notiert rund 1,3% fester. Wie unlängst bekannt wurde, erlitt der Konzern eine erneute Niederlage im Verfahren um laufende Glyphosat-Prozesse. Anleger scheint die Nachricht heute aber weitestgehend kalt zu lassen. 2. E.ON (WKN ENAG99)

Rege gehandelt werden auch die Papiere des Energieversorgers E.ON. Der Konzern lädt am 19. Mai zur ordentlichen Hauptversammlung ein und plant seinen Anteilseignern eine Dividende in Höhe von 47 Cent pro Aktie zu überweisen. Die Aktie notiert zum Mittag schwächer mit einem Minus von 1,3%. 3. Siemens Energy (WKN ENER6Y)

Unter den DAX-Schlusslichtern finden sich heute die Papiere von Siemens Energy wieder. Die Aktie verliert rund 3% und rutscht unter die Marke von 25 Euro. Nachdem die Papiere nach dem IPO zunächst einen guten Lauf hatten und auf bis zu 34 Euro pro Aktie anstiegen, mussten die Anteilseigner in den letzten Monaten deutliche Kursverluste verkraften. Gegenüber dem IPO-Kurs notiert die Aktie aber dennoch rund 15% höher.

Euwax Sentiment Index

Der Euwax Sentiment startete die deutlich im positiven Bereich und konnte kurzzeitig die Marke von 40 Punkten überspringen. Im Laufe des Vormittags verlies die Anleger aber offensichtlich der Mut und das Stimmungsbarometer schwankt seit 9 Uhr rund um die Nulllinie.

Trends im Handel

1. Faktor-Long-Zertifikat auf ECX EUA CO2-Emissionen (WKN MC3SF5) Meistgehandelter Wert an der Euwax ist zum Wochenstart ein Faktor-Long-Zertifikat auf ein CO2-Zertifikat. In dem Faktor-Zertifikat werden zum Wochenstart vermehrt Kauforders ausgeführt. 2. Knock-out-Call auf Saubere Zukunft Index 2 (WKN MA2760) Nachhaltigkeit steht auch beim zweiten Produkt im Fokus der Stuttgarter Derivateanleger. Ein Knock-out-Call auf den Saubere Zukunft Index 2 wird von unseren Anlegern vermehrt gekauft. Der Index (WKN SL0BWC) notiert knapp 0,5% fester. 3. Call-Optionsschein auf Deutsche Telekom (WKN MA46UA) In einem Call-Optionsschein auf den DAX-Spitzenreiter Deutsche Telekom steigen die Derivateanleger am Montagmorgen vermehrt aus. Am Morgen hatten Analysten von Barclays eine neue Kaufempfehlung für die Papiere des Bonner Konzerns ausgesprochen. Die Aktie notiert zum Mittag rund 2% fester.

