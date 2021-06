Rallye oder Korrektur im DAX? Die Entscheidung dürfte schon in dieser Woche fallen.

Am 16.04. markierte der DAX den bisherigen Höchstkurs von 15.545 Punkten. In der Folge setzte der hiesige Leitindex bereits leicht zurück, fing sich aber jeweils nahe 15.000 Zählern. Die Intermarkets (u.a. Zinsen und Rohstoffpreise) zeigen für die kommenden Wochen/Monate eher gen Süden, was jedoch lediglich als Vorfilter fungiert. Sie geben uns eine Idee, in welche Richtung wir primär Tradingchancen suchen wollen.

Die Shortseite soll also hier größere Chancen eröffnen, laut Intermarkets. Nun brauchen wir im zweiten Schritt eine entsprechende Preisbestätigung. Diese könnte in Form eines Fake-Breakouts erfolgen, WENN der Kurs unter 15.400 Punkte absinkt (Tagesschlusskursbasis).

Fazit: Bei einem Unterschreiten der 15400er-Marke, und nur dann, eröffnet sich ultrakurzfristig eine Tradingchance auf der kurzen Seite im DAX. Die Absicherung hierfür bietet sich jenseits von 15.650 Punkten an. Unterhalb von 14.800 Zählern würde sich ein Anschluss-Verkaufssignal ergeben. Dieses kann für prozyklische Zukäufe von etwaigen Shorts genutzt werden.

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.

Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.