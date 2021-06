Die Achterbahnfahrt der vergangenen Wochen hat an den Krypto-Märkten Spuren hinterlassen. Einer der Auslöser für den Kursrutsch könnten riskante Derivate-Wetten auf den Bitcoin gewesen sein.

Seien es die Sorgen vor einer Regulierungswelle in China oder den USA, die Umweltbilanz des Bitcoin-Mining oder ein Tweet von Tesla-Chef Elon Musk, der Kursschwankungen an den Märkten auslöst. „Optimisten und Pessimisten geben sich nach wie vor die Klinke in die Hand“, so Timo Emden vom Analysehaus Emden Research.

Der Bitcoin fiel von seinem Rekordhoch Mitte April bei rund 53.000 Euro auf zeitweise bis zu 25.000 Euro. In dieser Woche pendelte sich der Kurs um die 32.000 Euro Marke ein.