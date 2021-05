Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

Aktien Osteuropa Schluss Überwiegend höher - Nur Prag etwas schwächer Osteuropas wichtigste Börsen sind am Freitag überwiegend mit Zuwächsen ins Wochenende gegangen. Unterstützend werteten Marktbeobachter eine positive internationale Anlegerstimmung. Nur in Prag gab es leichte Kursverluste. In Budapest gewann der …