In den letzten Wochen sah sich Cresco Labs zunächst einem veritablen Korrekturszenario ausgesetzt, zeigte zuletzt aber aus charttechnischer Sicht hoffnungsvolle Ansätze einer Bodenbildung.

Schauen wir uns einmal ein paar Eckdaten aus dem Q1/2021-Bericht an. Wir vergleichen die aktuellen Quartalszahlen mit denen des Vorquartals (also dem 4. Quartal 2020). Punkten konnten Cresco Labs einmal mehr beim Umsatz. Diesen gab das Unternehmen für das 1. Quartal 2021 mit 178,437 Mio. US-Dollar an. Im 4. Quartal 2020 betrug der Umsatz 162,317 Mio. US-Dollar.

Während die Umsatzseite noch vergleichsweise überzeugen konnte, gab es auf der Ergebnisseite ein paar Kratzer. Aber auch das kennt man von Cresco Labs. Das Unternehmen wies für das 1. Quartal 2021 einen Nettoverlust in Höhe von - 24,124 Mio. US-Dollar aus; nach einem Nettoverlust in Höhe von - 41,187 Mio. US-Dollar im 4. Quartal 2020. Das adjustierte EBITDA (earnings before interest, tax, depreciation, and amortization) wurde mit 34,992 Mio. US-Dollar angegeben, nach 30,030 Mio. US-Dollar im Vorquartal.

Die Marktakteure reagierten unterm Strich jedoch positiv auf die Zahlen. Die Aktie konnte sich von den 11,0 US-Dollar lösen und auch die 12 US-Dollar überspringen. Nun muss es darum gehen, den Ausbruch über die 12,0 US-Dollar zu manifestieren. Mit den 12,5 US-Dollar und den 13,6 US-Dollar warten bereits die nächsten Herausforderungen. Aus charttechnischer Sicht darf es nun nicht mehr unter die 11,0 US-Dollar gehen. Anderenfalls muss die Lage neu bewertet werden.