Die solide Vorstellung der Ölpreise hält auch die Aktien der Ölkonzern im Spiel. Das Ganze manifestiert sich im Arca Oil Index in einer überaus spannenden Chartkonstellation. Im Vergleich zu unserer letzten Kommentierung hat sich zumindest einiges getan.

Rückblick. So hieß es in der betreffenden Kommentierung vom 27.04. unter anderem „[…] In der Folgezeit wurde es temporär heikel, als der Arca Oil Index noch einmal auf der Unterseite Momentum entwickelte und den wichtigen Kursbereich von 956 Punkten testete. Diese Attacke konnte noch einmal abgewehrt werden. Gleichzeitig hat sich damit die Bedeutung der 956 Punkte als Unterstützung erhöht. Aktuell ist ein vorsichtiger Erholungsversuch zu beobachten, der aber noch ein Muster ohne Wert ist. Um die Relevanz der Erholung zu erhöhen, muss es für den Arca Oil Index über die 1.040 Punkte gehen. Auf der Unterseite haben die 956 Punkte nun eine zentrale Bedeutung. Sollte es darunter gehen, könnte es brenzlig werden. Bei einem Rutsch unter die 956 Punkte würde die Zone 907 / 900 Punkte in den Fokus rücken.“

In der Folgezeit konnte der Arca Oil Index den bis dato dominierenden kurzfristigen Abwärtstrend (rot dargestellt) durchbrechen. Die Erholung entwickelte eine veritable Dynamik. Die 1.040 Punkte wurden überwunden. Damit war der Weg in Richtung 1.100 Punkte frei.

Der Bereich um 1.100 / 1.120 Punkte entpuppte sich in den letzten Tagen jedoch als harte Nuss. Noch gelang es dem Index nicht, diese Hürde entscheidend zu überspringen. Aber, was nicht ist, kann ja noch werden, denn die aktuell starke Vorstellung der Ölpreise nährt zumindest die Hoffnung darauf, dass das Unterfangen doch noch gelingen kann.

Kurzum. Nun gilt es! Der Arca Oil Index muss über die Zone 1.100 / 1.120 Punkte, um für frischen Wind zu sorgen. Sollte es in der aktuellen Konstellation hingegen unter die 1.040 Punkte gehen, ist Obacht geboten.