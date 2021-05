Schon länger befand sich die Aktie von Leoni auf einem absteigenden Ast und markierte in 2020 nach dem Corona-Crash einen vorläufigen Tiefpunkt bei 4,30 Euro. Der herbe Kurseinbruch erlaubte es nicht wie die anderen Werte auf neue Jahreshochs auszusteigen, vielmehr war Leoni mit einem längeren Bodenaufbau beschäftigt. Zu Beginn dieses Jahres konnte eine erste Impulskaufwelle bis auf ein Niveau von rund 15,00 Euro aufwärts führen, seit Mitte Februar allerdings konsolidiert der Wert in einer breiten Handelsspanne grob abwärts. Setzt man jetzt allerdings einen allgemeinen Zählalgorithmus einer klassischen 1-2-3-Erholung an, kann die in diesem Jahr laufende Abwärtsbewegung als bullische Flagge mit potenziell frischen Jahreshochs interpretiert werden.

Kurz vor Auflösung?!

Allem Anschein nach scheint Leoni genug konsolidiert und sich im Bereich des EMA 50 nachhaltig zu stabilisiert haben. Ein Anstieg über das Niveau von 13,80 Euro könnte demnach frisches Aufwärtspotenzial zunächst an die Jahreshochs bei 15,03 Euro freisetzen, übergeordnete Ziele lassen sich sogar bei 19,85 Euro (EMA 200 fallend!) für das Wertpapier ableiten. Um hiervon bestmöglich profitieren zu können, könnte beispielsweise das Open End Turbo Long Zertifikat WKN MC9W1G zum Einsatz kommen. Eine Verlustbremsung sollte den EMA 50 vorerst allerdings nicht überschreiten. Fällt Leoni dagegen unter seine aktuellen Monatstiefs zurück, könnte dies zu empfindlichen Abschlägen in den Bereich von 6,87 Euro führen. Darunter müsste sogar der Unterstützungsbereich um 5,96 Euro für Schadensbegrenzung sorgen.