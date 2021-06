58 Prozent der professionellen Anleger in Deutschland erwarten daher, dass sich dieser Trend in den nächsten 12 Monaten fortsetzen wird.

Bei einer in Deutschland durchgeführten Umfrage gaben rund 56 Prozent der Vermögensverwalter, Fondsmanager und anderen institutionellen Anleger an, dass es aufgrund der abnehmenden Berichterstattung über Micro-Caps von Brokern und Analysten immer schwerer fallen wird, „versteckte Perlen“ in der Branche aufzuspüren.

Die Umfrageergebnisse (1) stammen von der MBH Corporation plc, einer diversifizierten Investment-Holdinggesellschaft, die an der Frankfurter und der Düsseldorfer Börse sowie der US-amerikanischen Börse OTCQX notiert ist und erfolgreiche, gut etablierte Kleinst- und Kleinunternehmen in verschiedenen Regionen und Sektoren akquiriert. Befragt wurden 35 professionelle in Deutschland ansässige Anleger, die insgesamt ein Kundenvermögen von 95 Milliarden US-Dollar verwalten.

In den letzten Jahren ist die Berichterstattung über den Micro-Cap-Markt durch Broker und Finanzanalyseinstitute gesunken. 58 Prozent der professionellen Anleger in Deutschland erwarten daher, dass sich dieser Trend in den nächsten 12 Monaten fortsetzen wird. Nur 3 Prozent erwarten, dass die Berichterstattung wieder zunehmend wird.

Weil Broker und Analysten Micro-Caps weniger Aufmerksamkeit schenken, rechnen 59 Prozent der professionellen Anleger damit, dass die Kosten für die Beschaffung von Informationen über die Branche in den nächsten drei Jahren steigen werden. 19 Prozent gehen hingegen davon aus, dass sie sinken werden.

Die Umfrageergebnisse der MBH Corporation haben auch ergeben, dass Micro-Caps mit deutlichen Abschlägen gegenüber dem allgemeinen Small-Cap-Universum gehandelt werden, aber 12 Prozent der professionellen Anleger erwarten, dass diese Abschläge in den kommenden 12 Monaten weiter steigen.

Callum Laing, CEO der MBH Corporation plc: „Seit Beginn der Coronavirus-Krise waren Micro-Caps einige der weltweit leistungsstärksten Einzelaktien. Weil sie aber nur begrenzte Aufmerksamkeit von Brokern und Analysten erhalten, haben viele Anleger noch nie etwas von diesen Unternehmen gehört.

Ergebnisse deuten darauf hin, dass zunehmend weniger über Micro-Caps berichtet werden wird. Für Anleger könnte es daher noch schwieriger werden versteckte Perlen in diesem Sektor zu finden.

MBH Corporation akquiriert ausschließlich erfolgreiche Micro-Caps, die sich durch langjähriges Wachstum und Gewinn auszeichnen. Wir führen eingehende Analysen und Untersuchungen für Anleger durch, um diese versteckten Perlen zu finden.“

MBH hat derzeit 26 sehr erfolgreiche und profitable Kleinunternehmen in seinem Portfolio und wird sich weiterhin auf etablierte rentable Kleinunternehmen in verschiedenen Regionen und Branchen konzentrieren.

MBH-Unternehmen haben eine minimale Verschuldung, erzielen ein EBITDA von 1 bis 10 Millionen US-Dollar und werden im Allgemeinen immer noch von ihren Gründern geführt, die Miteigentümer von MBH werden.

Durch die Nutzung ihrer einzigartigen Agglomeration™-Strategie kann MBH durch den konsequenten und wertschöpfenden Erwerb exzellenter Unternehmen erheblichen Shareholder Value schaffen. Mit Agglomeration™ wandeln profitable Unternehmen ihre privaten Aktien in öffentliche Aktien oder Anleihen der MBH Corporation plc in einem unbefristeten Earn-in-Modell um. Die Unternehmenseigentümer werden dann dazu angespornt, ihren Wachstumskurs zu beschleunigen, indem sie die Ressourcen der Gesellschaft nutzen, einschließlich Know-how, Transfer von bewährten Vorgehensweisen, Cross-Selling an andere Unternehmen der Gruppe und ggf. kostenfreie Finanzierung neuer Wachstumsprojekte.

Jedes Konzernunternehmen behält seine Autonomie und folgt einer angemessenen Unternehmens- und Finanzführung. Unternehmenseigentümer erhalten außerdem finanzielle Anreize zur Steigerung des Shareholder Value durch ein Aktienbonusprogramm, das ihre Interessen mit denen der öffentlichen Aktionäre in Einklang bringt.

(1) MBH Corporation plc befragte im März 2021 35 professionelle Angeler in Deutschland.

Über MBH

MBH Corporation plc ist eine diversifizierte Investment-Holdinggesellschaft, die an der Frankfurter und Düsseldorfer Börse sowie der US-amerikanischen Börse OTCQX® notiert ist. Das Unternehmen erwirbt kleine bis mittelgroße Unternehmen in verschiedenen Regionen und Sektoren, die gut etabliert, rentabel und wachstumsorientiert sind. Durch die Nutzung ihrer einzigartigen Agglomeration-Strategie kann MBH Corporation plc durch den konsequenten und wertschöpfenden Erwerb exzellenter Unternehmen erheblichen Shareholder Value schaffen.

