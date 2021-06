Als Anleger stellt sich für uns die Frage, welche Unternehmen einer krisengebeutelten Branche überleben werden.

Neben der Gastronomie sind Tourismus-Unternehmen am frühsten und heftigsten von der Pandemie, und den damit verbundenen Maßnahmen, getroffen worden. Aufgrund der Dauer der Lockdown-Maßnahmen haben Unternehmen aus der Branche, die bereits vorher eine angespannte Finanzlage verzeichneten, m.E. keine Chance zu überleben, und haben bereits aufgeben müssen oder werden noch vom Markt verschwinden. Genau hier liegt die große Chance der Überlebenden. Die großen, gut aufgestellten Unternehmen können kleinere günstig übernehmen und noch mehr wachsen. Es war stets so, dass die überlebenden Unternehmen einer Krise danach noch stärker waren, als zuvor.

TUI ist der weltweit größte Touristik-Konzern, und hat nach meinem Dafürhalten die besten Chancen, gestärkt aus der Pandemie hervor zu gehen. Die Aktie zog seit Herbst 2020 bereits an, und konsolidiert derzeit unterhalb eines Widerstands, der sich bei 5,30 Euro befindet. Wird dieser per Wochenschlusskurs überwunden, so eröffnet sich Potenzial bis 10 Euro. Ein Etappenziel auf dem Weg dorthin liegt bei 6,5 Euro.

Chart erstellt mit Tradesignalonline.com

Umsetzen lässt sich diese Trading-Idee u.a. mit folgendem Produkt von Morgan Stanley:

Wöchentlich zwei Videos rund ums Trading für Deine Weiterbildung auf unserem RealMoneyTrader Youtube-Kanal:https://www.youtube.com/user/RealMoneyTrader