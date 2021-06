PRAG/BUDAPEST/WARSCHAU/MOSKAU (dpa-AFX) - Die wichtigsten Indizes Osteuropas haben sich am Mittwoch im Schlepptau der internationalen Börsen mit positivem Vorzeichen gezeigt. Klarere Zuwächse gab es in Warschau und vor allem Moskau, nur moderate Aufschläge aber hingegen in Prag und Budapest.

In Prag schloss der Leitindex PX mit einem mageren Plus von 0,01 Prozent bei 1173,82 Einheiten. Unter den Schwergewichten gab es auch nur kleine Kursveränderungen, so legten zum Beispiel die CEZ -Papiere knapp um 0,1 Prozent zu. Die Titel der Erste Group verbesserten sich um 0,3 Prozent. Mit unterschiedlicher Tendenz bei Komercni Banka und der Moneta Money Bank waren die Vorzeichen im Bankensektor aber nicht eindeutig.