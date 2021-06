Die Rekord im DAX werden verdaut und münden aktuell in einer Konsolidierung. Diese geht mit abnehmender Vola einher. Wie kann man darauf reagieren?

Rekordhoch im DAX muss verdaut werden

Das neue Rekordhoch bei 15.685 Punkten hat im Markt erst einmal wieder für "Wirbel" gesorgt, der jedoch erneut nicht in einer neuen Trendphase mündet. Vielmehr ergaben sich die Marktteilnehmer dem Wechselspiel zwischen positiven Wirtschaftsdaten aber anziehender Inflationsdaten.

Genau auf dem Schlusskurs vom Dienstag eröffnet der Markt den Handel zur Wochenmitte und wartete dort erst einmal auf Impulse. Ein kurzer Peak zur 15.631 war alles, was vom Schwung des Dienstags an Nachwirkungen auf Seiten der Bullen zu spüren war. Danach ging der Markt förmlich eine sehr sehr ruhige Phase über, die bis zum Handelsende beibehalten wurde.

Fazit der DAX-Wochenmitte

Aus Sicht eines Traders hatte man wenig Chancen, attraktive Trades zu finden. Vor allem nicht in der mittelfristigen Zeitebene. Auch aus den USA kam kein neuer Schwung am Nachmittag. Nicht einmal in der Nachbörse.

Der Dow Jones schloss nahezu unverändert und auch Nasdaq und S&P500 bewegten sich per Saldo nur um 0,1 Prozentpunkte.

Die Vola kam auf 80 Punkte zurück und zeigt damit vor dem ADP-Arbeitsmarktbericht ein weiteres Abwarten an. Diese Tagesparameter wurden verzeichnet:

Eröffnung 15.570,77 Tageshoch 15.631,02 Tagestief 15.554,02 Vortageskurs 15.567,36 Schlusskurs 15.602,71

Dennoch war es der dritte Rekord per Handelsschluss an den letzten vier Handelstagen, der den Markt sanft aber dennoch stetig nach oben beförderte. Kaum wahrnehmbar für Daytrader, doch insgesamt im mittelfristigen Chartbild gut sichtbar.

Hält diese Tendenz an?

DAX-Ideen vor den Arbeitsmarktdaten

Der gestern gezeigte mittelfristige Ankerpunkt bleibt bestehen. Das Chartbild update ich heute Abend (Rückblick):

Mittelfristiger Ankerpunkt im DAX

Bis dahin verlief die Korrektur bisher nicht Vielmehr notierten wir auf und um den alten DAX-Rekord bei 15.568 Punkten, was einer Entscheidungszone vor dem Ankerpunkt nahekommt:

Mittelfristige Entscheidungszone im DAX

Aus Basis der gestrigen Vola setze ich mir die Trigger-Punkte für weitere Bewegungen etwas entfernter und visiere dabei nach der Überschreitung die 15.631 das Allzeithoch an, sowie unter 15.550 den GAP-Bereich, den wir zu Montag weiterhin im Chartbild deutlich sehen:

Tradingsignal im DAX

Die Vorbörse zeigt erst einmal leichte Stärke an:

DAX-Vorboerse am Donnerstag

Diese Tendenz kann somit auch bei geringer Vola beibehalten und als erste Orientierung für den Handelstag per Trendlinie symbolisiert werden. Sie bietet zusammen mit dem Schlusskurs gestern Abend auf eine kleine Kreuzunterstützung:

Tendenz im DAX am Morgen

Wirtschaftsdaten am 03.06.2021

Nach dem Markit PMI Gesamtindex aus Deutschland 9.55 Uhr und der EU um 10.00 Uhr warten wir mit Spannung auf den ADP-Bericht zum US-Arbeitsmarkt um 14.15 Uhr. Dieser wird wegen dem US-Feiertag erst heute veröffentlicht, nur 15 Minuten vor den Erstanträgen auf US-Arbeitslosenunterstützung. Dabei geht es um die Lohnstückkosten und weitere Schätzungen zum US-Arbeitsmarkt, der als Motor der Konjunkturerholung gilt.

15.45 Uhr ist dann noch der Markit PMI Gesamtindex für die USA wichtig sowie 16.00 Uhr der ISM Index in der Ausprägung Produktion und nicht-verarbeitendes Gewerbe.

Alle genannten Termine sind hier tabellarisch mit den Prognosen der Analysten aufgelistet:

Wirtschaftsdaten am 03.06.2021

Damit wünsche ich uns zum Start des Handels am Deutschen Aktienmarkt morgen viel Erfolg.

Dein Andreas Bernstein

