Aktien New York Gewinne - Arbeitsmarkt heizt Inflationssorgen nicht an Die wichtigsten US-Aktienindizes haben am Freitag im Handelsverlauf ihre Startgewinne gehalten. Der eine Stunde vor der Eröffnung veröffentlichte Arbeitsmarktbericht habe insgesamt betrachtet die bestehenden Inflationssorgen nicht verstärkt, sagten …