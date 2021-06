niiio-Wandelanleihe bereits im Volumen von 3,98 Mio. Euro gezeichnet - Großaktionär ermöglicht Beteiligung eines institutionellen Investors

Detail-Informationen zur Wandelanleihe

Görlitz, 5. Juni 2021: Die Wandelanleihe der niiio finance group AG (ISIN: DE000A2G8332), Software-as-a-Service Plattform für Asset und Wealth Management, erfreut sich reger Nachfrage: Stand heute hat die Gesellschaft bereits 3,98 Mio. Euro der geplanten 5 Mio. Euro platziert. Seit dem 25. Mai 2021 werden diejenigen Teile der Pflichtwandelanleihe 2021/2026 (ISIN: DE000A3E5S26), die nicht von Bestandsaktionären gezeichnet wurden, im Rahmen einer Privatplatzierung weiteren interessierten Investoren zur Zeichnung in den nächsten 6 Monaten angeboten. In diesem Zusammenhang meldet der Vorstandsvorsitzende und Großaktionär Johann Horch heute erneut den Verkauf von Aktien aus eigenem Bestand im Wert von 200.000 Stück zu einem Kurs von 1.50 Euro im Rahmen einer Privatplatzierung an einen Small Cap-Fonds sowie zeitgleich die Zeichnung der Wandelanleihe im gleichen Volumen (300.000 Euro).Über diesen Weg ermöglicht der Unternehmensgründer indirekt nochmals die Beteiligung des institutionellen Investors an der Wandelanleihe. Hintergrund dieses schon mehrmals gewählten Vorgehens: Die allgemeine Settlement-Methode für viele Publikumsfonds ist die Lieferung der Aktien gegen Zahlung und als solche in vielen Fonds-Statuten festgeschrieben. Somit können diese Fonds sich nicht auf direktem Wege an der Wandelanleihe beteiligen.Damit die BankM als Designated Sponsor und begleitende Bank die rege Nachfrage schneller bedienen kann, hat Großaktionär Horch zudem 60.000 Aktien über die Börse an die BankM verkauft (ebenfalls als Directors Dealing gemeldet). Auch diese Summe soll erneut in die Zeichnung der Wandelanleihe investiert werden.Die nicht nachrangige und unbesicherte Pflichtwandelanleihe hat einen jährlich nachträglich zahlbaren Kupon von 4 Prozent p.a.. Der Wandlungspreis beträgt je Aktie 1,50 Euro und das Wandlungsverhältnis 1:0,67 (auf zwei Nachkommastellen gerundet), d. h. ein Anleihegläubiger erhält im Falle der wirksamen Ausübung des Wandlungsrechts bzw. der Pflichtwandlung für drei (3) Schuldverschreibungen zwei (2) Stückaktien. Bei Erreichen eines Aktienkurses von 200% des anteiligen Betrags einer Stückaktie am Grundkapital (das entspricht 2,00 Euro) oder spätestens zum Ende ihrer Laufzeit wird die Wandelanleihe automatisch in auf den Inhaber-Namen lautende Stückaktien der Gesellschaft gewandelt (Pflichtwandlung).