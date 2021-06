Berlin (dts Nachrichtenagentur) - CDU-Politiker Friedrich Merz hat das Wahlergebnis der Grünen in Sachsen-Anhalt als Signal für die Bundestagswahl gedeutet. Dem Nachrichtensender "Welt" sagte er: "Heute Abend ist der Baerbock-Zug entgleist. Ähnlich wie bei Martin Schulz vor vier Jahren. Das wird nichts".



Die Partei, für die Baerbock als Kanzlerkandidatin in den Bundestagswahlkampf zieht, kam in dem ostdeutschen Bundesland laut Hochrechnungen nur auf etwa 6,5 Prozent der abgegebenen Stimmen. Merz zeigte sich erfreut über das Ergebnis seiner Partei: "Die CDU kann noch Wahlen gewinnen. Das sei ein erfreulicher Tag für Sachsen-Anhalt und die ganze CDU".





Er lobte die "überragende" Arbeit von CDU-Ministerpräsident Rainer Haseloff. Die Wahl in Sachsen-Anhalt würde aber auch den Kanzlerkandidaten der Partei stärken. Die CDU habe mit Armin Laschet "Tritt gefasst" und sei mit einer "geschlossenen Mannschaft" angetreten.Kritik verteilte Merz in Richtung Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU): "Wir haben trotz der schweren Fehler in der Gesundheitspolitik gewonnen." Die CDU werde aus den Fehlern in der Corona-Zeit lernen müssen. Der Triumph sei aber ein Wahlsieg von Rainer Haseloff, die Bundespolitik habe bei der Landtagswahl nicht im Vordergrund gestanden. Nach den Worten des Vorsitzenden der Jungen Union, Tilman Kuban, ist der CDU-Sieg auch ein Erfolg des Unionkanzlerkandidaten Armin Laschet."Glückwunsch an Reiner Haseloff und die starke JU und CDU in Sachsen-Anhalt. Das ist aber auch ein Sieg für Armin Laschet, der als Teamplayer die CDU personell und inhaltlich breit aufstellt", sagte Kuban dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland". Im April hatte sich die Nachwuchsorganisation von CDU und CSU für Bayerns Ministerpräsidenten Markus Söder mehrheitlich für Söder als Kanzlerkandidaten ausgesprochen. Über den jetzigen Koalitionspartner im Bund, sagte Kuban angesichts deren Schwäche in Sachsen-Anhalt: "Die SPD ist nicht mehr relevant."Und die Grünen blieben Klientelpartei. Anstatt Wahlkampf zu machen, seien die Grünen damit beschäftigt gewesen, den Lebenslauf ihrer Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock "aufzupolieren", sagte Kuban mit Blick auf jüngste Korrekturen der Grünen-Vorsitzenden ihres im Internet veröffentlichten Lebenslaufs. Die Bundesvorsitzende der Linken, Susanne Hennig-Wellsow, bedauert die sich abzeichnende Niederlage der Linken in Sachsen-Anhalt. "Das ist eine Niederlage für die gesamte Linke. Daran gibt es nichts zu beschönigen", sagte Hennig-Wellsow dem "Spiegel".