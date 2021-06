ESG wird immer wichtiger und FYI Resources arbeitet daran eine entsprechende Zertifizierung zu erhalten.

Bereits in der Projektierungsphase für seine geplante HPA-Produktion in West-Australien hat FYI Resources ( ASX: FYI; FSE: SDL ) eine führende Technologieplattform beauftragt, künftig die Einhaltung globaler ESG-Standards im Unternehmen zu überwachen. Das englische Akronym „ESG“ steht für Environmental, Social, and Corporate Governance-Standards (Umwelt- Sozial- und Unternehmensführung).

FYI will in Kürze sein erstes ESG-Fortschritts-Dashboard veröffentlichen, einschließlich vierteljährlicher progressiver ESG-Aktionspläne.

ESG Kriterien werden für Investoren immer wichtiger

ESG bezeichnet die drei zentralen Kriterien der Nachhaltigkeit und des gesellschaftlichen Einflusses eines Unternehmens. Die Analyse dieser Kriterien soll helfen, die zukünftige finanzielle Performance und die potenzielle Investitionswürdigkeit eines Unternehmens zu bestimmen. FYI ist bestrebt, eine Unternehmenskultur zu entwickeln und zu pflegen, die die ESG Kriterien als einen Kernfokus betrachtet. „Unser Ziel ist es, unser Geschäft effizient zu führen“, so MD Roland Hill.

Die Einhaltung von ESG-Kriterien ist zunehmend auch für Investoren wichtig. Das weltweite Volumen nachhaltiger Investitionen nähert sich mittlerweile der 30-Billionen-Dollar-Marke, und die Investoren interessieren sich zunehmend dafür, wie ein Unternehmen sein Geschäft führt und Verantwortung für seine und Unternehmensaktivitäten übernimmt.

Der Geschäftsführer von FYI, Herr Roland Hill, kommentierte: „Das gesamte Ethos von FYI konzentriert sich auf Innovation, Qualität und Verbesserung der Standards, was sich in der erfolgreichen Entwicklung unseres hochqualitativen, ultrareinen Aluminiumoxid-Raffinationsprozesses widerspiegelt. Als Unternehmen bemühen wir uns, führende ESG-Prozesse, -Praktiken und -Governance-Standards in einer Weise zu übernehmen, die mit unserem Unternehmensstatus und -kultur übereinstimmen. Wir machen positive Schritte, um das Unternehmen auf ein nachhaltiges Niveau zu heben.“

FYI hat den führenden ESG-Rating-Service Sustainalytics engagiert, um FYI mit einem anerkannten ESG-Rating auszustatten. Auf dieser Basis dieser Berichterstattung will FYI kontinuierliche Verbesserungen nachweisen. Dieser Rating-Bericht wird in der Woche ab dem 14. Juni zur Verfügung stehen.

Die Berichte werden über die ESG-Berichtsplattform Socialsuite veröffentlicht. FYI wird auf dieser Plattform vierteljährlich über die wichtigsten nachhaltigen Kennzahlen und Verbesserungen berichten. Der erste Basisbericht wird in Kürze erwartet.

