MDAX CompuGroup Medical sammelt Spezialisten ein – zweite Übernahme diesen Monat. Dazu bestätigte Guidance. Die CompuGroup Medical SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A288904) lieferte ein gutes Q1 ab, bestätigte die Guidance für 2021 auf der HV vor wenigen Tagen. Und heute gibt es dazu eine weitere Übernahme. – nach der Visus Health IT GmbH am 01.06.2021. Beide …