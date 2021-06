The Scotts Miracle-Gro sieht sich bereits seit geraumer Zeit einer veritablen Korrektur ausgesetzt.

Rückblick. In unserer letzten Kommentierung vom 25.05. hieß es unter anderem „[…]Der obere Chart zeigt deutlich, dass die The Scotts Miracle-Gro mit dem Verlust der 225er Unterstützung einen weiteren Rückschlag hinnehmen musste. Nun muss es um Schadensbegrenzung gehen. Vor diesem Hintergrund sollte es tunlichst nicht mehr signifikant unter die Marke von 200 US-Dollar gehen. Hier verläuft eine wichtige Horizontalunterstützung, die zudem kurzfristig von der heraneilenden 200-Tage-Linie verstärkt wird. Aus charttechnischer Sicht gilt: Die Aktie muss über 250 US-Dollar, um ein frisches Kaufsignal zu generieren und darf auf der Unterseite nicht unter die 200 US-Dollar zurücksetzen, um hier nicht in Bedrängnis zu geraten. Anderenfalls wird eine Neubewertung notwendig.[…]“

The Scotts Miracle-Gro sieht sich bereits seit geraumer Zeit einer veritablen Korrektur ausgesetzt. In den letzten Handelstagen hat sich der Druck auf der Unterseite verstärkt. Mittlerweile hat der Wert eine aus charttechnischer Sicht eminent wichtigen Kurszone erreicht. Nun gilt es!



In den letzten Handelstagen verpasste es die Aktie, nachhaltiges Aufwärtsmomentum zu kreieren. Eine signifikante Erholung kam nicht zustande. Vielmehr verstärkte sich der Druck auf der Unterseite. Mittlerweile steht der eminent wichtige Unterstützungsbereich von 200 US-Dollar im Fokus, der zudem aktuell von der ansteigenden 200-Tage-Linie verstärkt wird.

Unter fundamentalen Aspekten macht The Scotts Miracle-Gro weiterhin einen robusten Eindruck. Anfang Mai veröffentlichte das Unternehmen die Finanzergebnisse für das zweite Quartal (3-Monats-Zeitraum zum 3.4.) des Fiskaljahres 2021. The Scotts Miracle-Gro erzielte im aktuellen Berichtszeitraum im Jahresvergleich einen Umsatzanstieg von 32 Prozent auf 1,828 Mrd. US-Dollar; nach 1,382 Mrd. US-Dollar im entsprechenden Vorjahreszeitraum. The Scotts Miracle-Gro wies einen Nettogewinn aus fortgeführtem Geschäft in Höhe von 311,1 Mio. US-Dollar (EPS 5,44 US-Dollar) aus, nach einem Nettogewinn in Höhe von 249,8 Mio. US-Dollar (EPS 4,43 US-Dollar) im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Das adjustierte EBITDA wurde für den aktuellen Berichtszeitraum mit 478,9 Mio. US-Dollar angegeben, nach 394,2 Mio. US-Dollar im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Beim Blick auf die einzelnen Segmente konzentrieren wir uns auf Hawthorne Gardening (u.a. Anbieter für Beleuchtungs- und Hydrokultursysteme). Dieser Geschäftsbereich verzeichnete einen starken Umsatzanstieg um 66 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal auf nunmehr 363,8 Mio. US-Dollar (Vorjahresquartal: 219,5 Mio. US-Dollar). Auch auf der Ergebnisseite überzeugte das Segment.

The Scotts Miracle-Gro untermauerte mit seinen starken Ergebnissen für das zweite Geschäftsquartal den robusten Start ins Fiskaljahr 2021.

Trotz der starken Quartalsergebnisse musste die Aktie in den letzten Wochen Federn lassen und droht nun auch noch, unter ihre eminent wichtige Unterstützung von 200 US-Dollar zu rutschen. Sollte dieser Fall eintreten, würde sich auf der Unterseite weiteres Abwärtspotential eröffnen. Mögliche Bewegungsziele könnten dann die Bereiche um 185 US-Dollar (markantes März-Tief) bzw. um 175 US-Dollar darstellen. Ein Comeback der Aktie oberhalb von 225 US-Dollar würde die Lage aus charttechnischer Sicht entspannen.