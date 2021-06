Maxeon Solar Technologies verwandelt das neue Logistikzentrum eines internationalen Luxuskonzerns in ein 12,7-Megawatt-Solarkraftwerk

SINGAPUR, 8. Juni 2021 /PRNewswire/ -- Maxeon Solar Technologies, Ltd. (NASDAQ:MAXN), ein weltweit führender Anbieter von Innovationen und Komponenten im Solarbereich, gab heute eine wichtige neue Vorzeige-Installation bekannt. Die fortschrittliche Solartechnologie von Maxeon wird das neu errichtete internationale Logistikzentrum des internationalen Luxuskonzerns Kering mit Strom versorgen. Kehring ist der Besitzer einer Reihe renommierter Häuser in den Bereichen Mode, Lederwaren, Schmuck und Uhren. Nach der Fertigstellung, die für August 2021 geplant ist, soll die Anlage in Trecate, Norditalien, mit einer Spitzenleistung von 12,7 Megawatt (MW) eine der größten PV-Aufdachanlagen Europas sein.

Nach der Fertigstellung wird der Standort eine der größten Aufdach-Solaranlagen in Europa sein

Die Aufdachanlage in Trecate, die auf zwei benachbarten Gebäuden installiert werden soll, wird insgesamt mehr als 55.160 Quadratmeter umfassen. Mit über 31.000 Solarmodulen der Marke SunPower, die nach Fertigstellung insgesamt 12,7 MWp generieren werden, wird die Installation nach Schätzungen von Maxeon über 13,5 GWh sauberen Strom liefern und jährlich mehr als 7.500 Tonnen Kohlendioxidemissionen vermeiden. Das Logistikzentrum ist so konzipiert, dass er energiepositiv ist, also mehr Energie erzeugt als er verbraucht.

„Wir freuen uns sehr, dass diese riesige Aufdach-Solaranlage Realität wird. Hier kommen zwei Unternehmen zusammen, die die gleiche Vision für ein hochwertiges, nachhaltiges Leben haben", sagte Mark Babcock, Chief Revenue Officer bei Maxeon Solar Technologies. „Da das neue Logistikzentrum rund um die Uhr in Betrieb ist und eine beträchtliche Menge an Strom verbraucht, war es wichtig, die leistungsstärksten Technologien zu wählen, um dieses Projekt erfolgreich durchzuführen. Kering erkannte, wie entscheidend überlegene Qualität, langfristige Zuverlässigkeit und eine höhere Energieausbeute der Solarmodule sind, und wählte unsere Baureihe Maxeon. Dieses Premium-Produkt wird sie an diesem zukunftsweisenden Standort über Jahrzehnte hinweg mit Strom versorgen."

Kennew, ein Premier Partner von SunPower mit Hauptsitz in Bergamo, Italien, wurde von dem nachhaltigen Gebäudeentwickler und Generalunternehmer Techbau mit dem Entwurf und der Installation des Solarsystems mit der SunPower Maxeon-Solarmodultechnologie beauftragt.

„Dies ist eines der leistungsstärksten Solardächer Europas, aber nur das jüngste in einer ganzen Reihe von gewerblichen Solarprojekten, die im Rahmen unserer bewährten Zusammenarbeit mit Maxeon und mithilfe ihrer fortschrittlichen Solartechnologie zustande gekommen sind", so Daniele Botti, Geschäftsführer und Miteigentümer von Kennew. „Der Kunde hatte spezifische Anforderungen und SunPower Maxeon-Module konnten sie erfüllen. Sie bieten eine Fülle von Vorteilen, wie z. B. maximale Leistung auf einer gegebenen Dachfläche über einen langen Zeitraum, praxiserprobte Zuverlässigkeit, beste Haltbarkeit und eine branchenführende 25-Jahres-Garantie auf Produkt und Stromversorgung.