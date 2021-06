STUTTGART (BOERSE STUTTGART GMBH) - Euwax Trends an der Börse Stuttgart

Anlegertrends

Anleger im Bann von Inflation und EZB-Sitzung

Weiter rege gehandelt unter Stuttgarter Anlegern wird die Aktie des Münchener Unternehmens Windeln.de. Nachdem die Aktie alleine in der letzten Woche rund 650% zulegen konnte, nehmen Anleger heute wohl vorerst Gewinne mit. Zum Mittag notiert die Aktie rund 11% schwächer. Erneuter Umsatzspitzenreiter auf dem Stuttgarter Börsenparkett sind die Papiere von BioNTech. Nachdem die Aktie gestern Vormittag bei rund 205 Euro ein neues Allzeithoch markieren konnte, nahmen Anleger auch hier womöglich erste Gewinne mit und schickten das Papier wieder deutlich unter die Marke von 200 Euro. Zur Wochenmitte notiert die Aktie bei rund 185 Euro mit 2,1% im Plus. Vom Tübinger Impfstoff-Konzern CureVac heißt es indes, dass der aktuelle Zeitplan für die Einführung des Impfstoffs nicht zu halten sei. Eine Zulassung des Impfstoffs wird es „nicht vor August“ geben, schätzt Gesundheitsminister Jens Spahn. Nach einem anfänglichen Kurssturz am Dienstag notiert die Aktie heute bei rund 90 Euro mit knapp 0,5% im Plus.

Börse Stuttgart auf YouTube

Übers Wochenende sorgten bei Conny, Richy und Marcel gleich drei Schlagzeilen für Stirnrunzeln: El Salvador will den Bitcoin als offizielles Zahlungsmittel des Landes einführen, die Spiegel-Titelstory stellt einen Zusammenhang zwischen Aktionären und Zockern her - und dann ist die Besteuerung von Aktien womöglich sogar noch verfassungswidrig Zeit also, sich diese Meldungen einmal genauer anzuschauen! Video unter folgendem Link anschauen: https://www.youtube.com/watch?v=vA2xbM5BuQY