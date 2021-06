Lineage Logistics gibt die Übernahme der Kloosterboer Group bekannt

Kloosterboer besteht aus elf Standorten in den Niederlanden, Frankreich, Deutschland, Kanada und Südafrika mit einer Gesamtkapazität von 6,4 Millionen Kubikmetern und 790.000 Palettenplätzen und beschäftigt über 900 Mitarbeiter. Als Familienunternehmen mit einer langen Tradition als Gemüsehändler, die bis ins Jahr 1925 zurückreicht, hat sich Kloosterboer über Generationen hinweg zu einem der bekanntesten Unternehmen für Supply-Chain-Lösungen in Europa entwickelt. Die Familie Kloosterboer wird auch weiterhin an der zukünftigen Entwicklung des Unternehmens beteiligt sein, da sie sich entschieden hat, in Lineage zu investieren und einen Teil des Verkaufserlöses in das Eigenkapital von Lineage fließen zu lassen.

„Die Aufnahme von Kloosterboer in die Lineage-Familie ist ein großer Schritt auf dem Weg zur Verwirklichung unserer Vision, das dynamischste temperaturgeregelte Logistikunternehmen der Welt zu werden, das in der Lage ist, Kunden in verschiedenen Ländern rund um den Globus zu bedienen“, so Mike McClendon, Präsident des Bereichs International Operations & EVP des Bereichs Network Optimization bei Lineage. „Die ausgeprägte Unternehmenskultur und das Managementteam von Kloosterboer in Kombination mit ihrem hochmodernen, strategisch gelegenen Anlagennetzwerk sind die perfekte Ergänzung zur internationaler Präsenz und Innovationskraft von Lineage, die unseren gemeinsamen Kunden einen unglaublichen Mehrwert bieten wird.“

Im Einklang mit dem Ziel von Lineage, die Lebensmittelversorgungskette zu transformieren, um Verschwendung zu vermeiden und zur Ernährung der Welt beizutragen, ist Kloosterboer von BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Methodology) als Vorreiter im nachhaltigen Kühlhausbetrieb ausgezeichnet worden. Das Netzwerk von Kloosterboer umfasst fast 18.000 Solarkollektoren, vier Windturbinen, die unter anderem schwere Hebegeräte mit Strom versorgen, und damit eine jährliche CO2-Reduzierung, die dem Verbrauch von über 4.100 Haushalten entspricht.