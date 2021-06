Innocan Pharma wird als eines von führenden CBD-Pharmaunternehmen an der Sommer-Investorenkonferenz 2021 von Lytham Partners teilnehmen

CEO Iris Bincovich wird am Montag, den 14. Juni um 11 Uhr ET an einer Podiumsdiskussion zum Thema „CBD Treatments“ [CBD-Behandlungen] teilnehmen

Herzliya, Israel und Calgary, Alberta--(9. Juni 2021) - Innocan Pharma Corporation (CSE: INNO) (FWB: IP4) (OTCQB: INNPF) (das „Unternehmen“ oder „Innocan“) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen an der Sommer-Investorenkonferenz 2021 von Lytham Partners vom 14. bis 16. Juni 2021 teilnehmen wird. Iris Bincovich, CEO von Innocan, wird neben Vertretern von cbdMD, Charlotte’s Web, CV Science Inc und Avicanna am Montag, den 14. Juni um 11 Uhr ET (17 Uhr MEZ) an der Podiumsdiskussion zum Thema „CBD Treatments“ [CBD-Behandlungen] teilnehmen. Ein Webcast der Präsentation wird auf der Website von Innocan unter https://innocanpharma.com/investors/ oder unter https://wsw.com/webcast/lytham/panel1/2188879 verfügbar sein. Der Webcast wird auch archiviert und steht nach der Live-Veranstaltung als Aufzeichnung zur Verfügung. Das Management wird während der Veranstaltung, die vom 14. bis 16. Juni 2021 stattfindet, auch an virtuellen Einzelgesprächen teilnehmen. Um ein Treffen zu vereinbaren, wenden Sie sich bitte per E-Mail an 1x1@lythampartners.com an Lytham Partners.

Über Innocan

Das Unternehmen ist - über seine hundertprozentige Tochtergesellschaft Innocan Pharma Ltd. („Innocan Israel“) - ein pharmazeutisches Technologieunternehmen, das sich auf die Entwicklung einer Reihe von Arzneimittelverabreichungssystemen spezialisiert hat, bei denen Cannabidiol („CBD“) mit anderen pharmazeutischen Wirkstoffen kombiniert wird. Innocan und der Forschungsarm Ramot der Universität Tel Aviv arbeiten gemeinsam an einer neuen, revolutionären Technologie auf Basis von Exosomen, die unter Einsatz von CBD sowohl auf Indikationen des zentralen Nervensystems (ZNS) als auch auf die vom Coronavirus ausgelöste Covid-19-Erkrankung abzielt. Mit CBD beladene Exosomen bergen das Potenzial, zur Genesung von infizierten Lungenzellen beizutragen. Dieses Produkt, das über Inhalation verabreicht werden soll, wird in Zusammenhang mit einer Vielzahl von infektiösen Lungenerkrankungen getestet.