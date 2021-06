Die Liposomen-Plattformtechnologie von Innocan Pharma weist in einer kürzlich durchgeführten Tierstudie eine 7-wöchige verlängerte Freisetzung von CBD in die Blutbahn auf

Herzliya, Israel und Calgary, Alberta - (11. Juni 2021) - Innocan Pharma Corporation (CSE: INNO) (FSE: IP4) (OTC: INNPF) (das „Unternehmen“ oder „Innocan“) gibt bekannt, dass eine kürzlich an Mäusen durchgeführte Studie eine verlängerte Freisetzung von Cannabidiol (CBD) in den Blutkreislauf der Tiere für mindestens 7 Wochen nach zwei Injektionen zeigte. Innocan hält dieses Ergebnis für äußerst vielversprechend, wenn man bedenkt, dass CBD maximal 24 Stunden im Blutkreislauf vorhanden ist, wenn es über herkömmlich Kanäle verabreicht wird.

Diese Studie wurde von Dr. Ahuva Cern, einer leitenden Forscherin im Labor von Prof. Chezy Berenholz von der Hebräischen Universität Jerusalem, geleitet und basiert auf der lizenzierten CBD-beladenen Liposomen-Plattformtechnologie („LPT“) für einspritzbare CBD-Lösungen von Innocan.

„Wir sind überaus zufrieden mit den ersten Ergebnissen dieser Studie, die eine wesentliche Verbesserung bei der Verabreichung von CBD mit der LPT von Innocan zeigt,“ meint Professor Chezy Berenholz. „Die Präsenz von CBD an der Einspritzstelle könnte sogar auf eine länger anhaltende Freisetzung von CBD in den Blutkreislauf hinweisen.“

„Diese Studie kennzeichnet ein weiteres positives und spannendes Ergebnis in unserer laufenden Forschung zu einspritzbarem CBD,“ konstatierte Iris Bincovich, CEO von Innocan, und fügte hinzu: „Diese Ergebnisse öffnen möglicherweise die Tür zu einer breiten Palette von hochinteressanten therapeutischen Möglichkeiten, insbesondere bei der Behandlung von Erkrankungen des zentralen Nervensystems.“

Innocans Beziehung mit der Hebräischen Universität Jerusalem

Innocan Pharma Ltd., eine hundertprozentige Tochtergesellschaft des Unternehmens, hat eine weltweite exklusive Forschungs- und Lizenzvereinbarung mit der Yissum Research and Development Company („Yissum“), dem kommerziellen Arm der Hebräischen Universität Jerusalem, abgeschlossen, die das Design, die Herstellung, die Eigenschaften und die Bewertung von Hydrogelen mit Liposomalem CBD (oder anderen Cannabinoiden) betrifft. Die Forschungs- und Entwicklungsinitiative wird von Professor Chezy Barenholz geleitet, dem Leiter der Abteilung für Membran- und Liposomenforschung an der Hebräischen Universität. Er ist Erfinder von mehr als fünfundfünfzig Patentfamilien, von denen zwei Doxil, einem von der FDA zugelassenen Medikament zur Behandlung von Brustkrebs, zugrunde liegen. Diese einzigartige Liposomen-Plattformtechnologie kann in einer Vielzahl von Anwendungsgebieten eingesetzt werden, z. B. bei Epilepsie, zur Schmerzlinderung, bei Entzündungen und Erkrankungen des zentralen Nervensystems. Ein Patent für diese Technologie wurde am 7. Oktober 2019 eingereicht.