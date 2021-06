^ DGAP-News: Corestate Capital Holding S.A. / Schlagwort(e): Immobilien/Finanzierung Corestate stemmt Finanzierung von Kauf und Entwicklung des 'FÜRST' Projekts am Kurfürstendamm in Berlin

Corestate stemmt Finanzierung von Kauf und Entwicklung des "FÜRST" Projekts am Kurfürstendamm in Berlin



* Erwerb des FÜRST Projekts durch Aggregate eine der größten Immobilientransaktionen des Jahres



* 1,02 Mrd. Euro Finanzierungsvolumen für Kauf und Entwicklung

* Künftig unter "Corestate Bank" firmierende AFS arrangierte alleinverantwortlich die Strukturierung und Platzierung

* Corestate hatte erst im Mai den Erwerb der AFS abgeschlossen

Frankfurt, 11. Juni 2021 - Die Corestate-Tochter AFS (Aggregate Financial Services GmbH), die künftig als "Corestate Bank" am Markt auftreten soll, hat den Erwerb und die Entwicklung des Berliner FÜRST Projekts am Kurfürstendamm durch Aggregate Holdings S.A. finanziert. Es handelt sich um eine der größten Immobilientransaktionen des Jahres in Deutschland mit einem Finanzierungsvolumen für Erwerb und Entwicklung in Höhe von 1,02 Mrd. Euro. Die AFS hat die Finanzierung als alleiniger Platzierungsagent und Strukturierungsberater strukturiert sowie platziert und damit ihre Leistungsfähigkeit unter Beweis gestellt. Zwei Wochen zuvor hatte Corestate, ein führender unabhängiger Investment-Manager für Immobilien in Europa, die Übernahme der AFS vollzogen.



René Parmantier, CEO Corestate: "Die Finanzierung zeigt eindrucksvoll, was Corestate zu leisten vermag. Die Akquisition der AFS Anfang dieses Jahres war die richtige strategische Entscheidung, die nach so kurzer Zeit bereits Früchte trägt. Der Markt für Real Estate Private Debt bietet uns aufgrund der steigenden regulatorischen Anforderungen an Banken erhebliche Chancen, die wir mit der künftigen "Corestate Bank" als Finanzierungsplattform für den gesamten Immobilien-Lebenszyklus nutzen wollen und werden."

Sebastian Ernst, Mitgründer der AFS und Vorstandsmitglied bei Corestate: "Wir konnten Erwerb und Entwicklung in einem Schritt finanzieren und unseren Kunden dadurch sehr schnell und bedarfsgerecht unterstützen. Das war vor allem das Resultat der Bündelung unserer Kräfte. Wir sind mit dieser Transaktion in eine neue Dimension vorgestoßen." Johannes Märklin, ebenfalls Gründer der AFS und Vorstandsmitglied bei Corestate, ergänzt: "Die Strukturierung und Platzierung einer solch komplexen Transaktion erfordert einen exzellenten Marktzugang zu institutionellen Investoren und Banken sowie eine langjährige Expertise. Genau dafür stehen wir mit unserem Team und konnten deshalb als alleiniger Agent und Berater auftreten."