---------------------------------------------------------------------------

Ad-hoc-News



EQS Group AG übernimmt Business Keeper GmbH

EQS Group AG erreicht Spitzenposition für Hinweisgebersysteme in der EU

München - 11.06.2021



Die EQS Group AG (ISIN: DE0005494165) erwirbt 100 Prozent der Anteile an der Business Keeper GmbH mit Sitz in Berlin. Der Kaufvertrag zur Übernahme des SaaS-Anbieters für Whistleblowing und Compliance wurde heute unterzeichnet. Die EQS Group AG ist damit der führende europäische Cloud-Anbieter für Hinweisgebersysteme. Der Produktbereich umfasst nunmehr 1.200 SaaS-Kunden.

Die Business Keeper GmbH wurde im Jahr 2001 gegründet und entwickelte das erste softwarebasierte Hinweisgebersystem in Europa. Business Keeper betreut über 300 Kunden und beschäftigt rund 100 Mitarbeiter an drei europäischen Standorten. Zu den Kunden zählen überwiegend große Konzerne, darunter 16 DAX-Unternehmen. Die Gesellschaft erzielt gegenwärtig jährlich wiederkehrende Lizenzerlöse (ARR) von rund 10 Millionen Euro und war der stärkste Wettbewerber der EQS Group AG in Deutschland.

Der Nettokaufpreis beträgt 95 Millionen Euro und ist in zwei Tranchen binnen 12 Monaten zu leisten. Verkäufer sind die Macquarie Capital, des Weiteren der Gründer von Business Keeper sowie der Geschäftsführer. Die Finanzierung der ersten Tranche über 80 Millionen Euro erfolgt mit Eigenmitteln in Höhe von 10 Millionen Euro und einem Akquisitionsdarlehen der Commerzbank München über 50 Millionen Euro. Weiter plant die EQS Group AG die Durchführung einer Kapitalerhöhung von 7,5 Prozent des Grundkapitals. Die neu auszugebenden Aktien sollen unter Ausschluss des Bezugsrechts den Zeichnern der Kapitalerhöhung von Februar 2021 angeboten werden. Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrats haben sich zusammen mit der