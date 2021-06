FinTech-Unternehmen, wie beispielsweise der Traxpay GmbH ,helfen das Wachstum eines Unternehmens zu finanzieren, indem sie das gebundene Working Capital aus der Lieferkette freisetzen.

Unternehmen aller Branchen müssen häufig mehrere Wochen warten, bis ihre Rechnungen bezahlt werden, wenn es nicht sogar zum Zahlungsverzug kommt. Doch die Kosten der Unternehmen laufen weiter: Es gilt, Mieten, Strom und die Mitarbeitergehälter zu bezahlen. Außerdem müssen Rohstoffe oder sogar Maschinen und andere teure Anlagegüter beschafft werden, um weiter arbeiten zu können.

Gerade in der Corona-Krise hat es sich gezeigt: Wenn Lieferanten wegbrechen und damit die Lieferkette unterbrochen wird, kann dies für Unternehmen, ja sogar für ganze Branchen große wirtschaftliche Schäden nach sich ziehen. Aus diesem Grund ist es wichtig, die Kapitalbindung in der Lieferkette niedrig zu halten. Das Working Capital beider Seiten, Lieferant und Abnehmer, muss auf einem optimalen Level gehalten werden, denn schließlich ist jedes Unternehmen sowohl Schuldner als auch Gläubiger und somit integraler Bestandteil der Wertschöpfung.

Supply Chain Financing zur Sicherung der Lieferkette

Eine gängige und zuverlässige Lösung ist die Supply Chain-Finanzierung (SCF), für die in der Regel drei Instrumente angeboten werden:

Dynamic Discounting, bei dem keine externe Finanzierung stattfindet, sondern der Abnehmer die Lieferantenrechnungen früher bezahlt und dafür vom Zeitpunkt der tatsächlichen Zahlung abhängige Skonti gewährt bekommt. Je früher gezahlt wird, desto höher ist der Preisnachlass. Der Vorteil ist, dass das Unternehmen seine Lieferkette durch seine eigenen liquiden Mittel stabil hält und dabei nicht nur zusätzlich Erträge generiert, sondern sogar noch Kosten für Verwahrentgelte auf Konto-Guthaben vermeidet. Reverse Factoring, bei dem Abnehmer längere Zahlungsziele von den Lieferanten eingeräumt bekommen können. Gleichzeitig können Lieferanten ihre offenen Rechnungen an einen Fremdkapitalgeber verkaufen. Hierbei handelt es sich meist um eine Bank. Die Höhe der Finanzierungskosten richten sich dabei nicht nach der Bonität der Lieferanten, sondern nach der meist deutlich besseren Kreditwürdigkeit des Abnehmers. Vorteil dieser Methode ist: Das Working Capital von Lieferant und Abnehmer verbessert sich. Forfaitierung, bei der eine Forderung regresslos, also ohne Rückgriff auf den Lieferanten (Forderungsverkäufer), an einen neuen Gläubiger verkauft und abgetreten wird. Im Gegensatz zum Reverse Factoring, bei dem der Lieferant ebenfalls seine Forderung regresslos an den Käufer der Forderung veräußert, geht die Initiative vom Lieferanten aus. Der Schuldner der Forderung kann, muss aber nicht über den Verkauf der Forderung unterrichtet werden.



Vorteile von Supply Chain Finance

Bild: Unternehmen mit Einsatz von SCF-Instrumenten haben i.d.R. mehr Kapital.

Der Mehrwert der Lieferkettenfinanzierung wurde bereits durch diverse Studien belegt. So hat die Uni St. Gallen in einer Langzeitstudie von 2009 bis 2019 herausgefunden, dass diejenigen Unternehmen, die SCF-Instrumente einsetzen, im Vergleich zu Unternehmen, die keine SCF-Instrumente nutzen, ihren ROCE, also ihre Rendite auf das eingesetzte Kapital, im Durchschnitt von 23 % auf 32 % (+40 %) steigern konnten. In Bezug auf die Kapitalbindungsdauer (Cash-Conversion-Cycle) konnte die Kapitalbindung von 44 auf 16 Tage reduziert werden (-64 %). SCF-Instrumente verhelfen Unternehmen, gebundenes Working Capital freizusetzen und für den Erwerb von Betriebsmitteln und die Bezahlung der Gehälter der Mitarbeiter zu verwenden. Ferner können Lieferengpässe aufgrund von Zahlungsverzögerungen vermieden werden. Damit verfügt ein Unternehmen jederzeit über ausreichend liquide Mittel, um die Wertschöpfung sicherzustellen.

Mögliche Fremdkapitalgeber/Finanzierer – Vorteile und Risiken

Als Fremdkapitalgeber und Anbieter von SCF-Instrumenten agieren primär Banken, aber zunehmend auch institutionelle Investoren (z. B. Versicherer, Fonds). Handelsforderungen werden vor allem von Factoring Unternehmen finanziert, die Forderungen fast nie ohne Kreditversicherung ankaufen. Zwar hat die Bundesregierung aufgrund der Corona-Krise einen Schutzschirm in Höhe von 30 Milliarden Euro für Kreditversicherer bereitgestellt, doch dieser läuft zur Mitte des Jahres aus. Bereits jetzt ist absehbar, dass die Versicherer nach Ablauf dieser Schutzmaßnahme eine restriktivere Versicherungspolitik verfolgen werden.

Benutzerfreundliche und schnelle Alternative

Eine sichere und effiziente Ergänzung bzw. Alternative sind – im Zeitalter der Digitalisierung – FinTech-Unternehmen, wie beispielswiese Traxpay . Sie vereinen modernste Plattform-Technologie mit den Kernkompetenzen traditioneller Finanzpartner. Häufig einzeln verwendete Finanzprodukte wie Garantien, Forfaitierungen, Factoring, Betriebsmittelkredite und Fremdwährungsprodukte werden auf einer Plattform zu integrierten Lösungen kombiniert. So entsteht für Unternehmen ein erweitertes Nutzenspektrum, das mehr Wert als die Summe der einzelnen Instrumente generiert. Sie sind einfach, benutzerfreundlich und können schnell in alle gängigen ERP-System integriert werden. Bestehende Beschaffungs-, Buchhaltungs- und Controlling-Prozesse bleiben weitgehend erhalten. Dabei werden alle Daten DSGVO-konform geschützt und ausfallsicher gespeichert.

Mehrere Finanzierungsformen nahtlos kombinieren

Darüber hinaus lassen sich neue SCF-Instrumente wie Dynamic Discounting und Reverse Factoring miteinander und darüber hinaus mit traditionellen Finanzdienstleistungen kombinieren. Der Kunde kann also nahtlos zwischen den Formen wechseln oder sie parallel in Anspruch nehmen, ganz nach Bedarf. Per Mausklick lässt sich die Finanzplanung von Unternehmen besser steuern. Sie bleiben kurzfristig (meist innerhalb von wenigen Tagen) handlungs- und entscheidungsfähig. Denn: „Das Geld ist einfach da und ich kann es jederzeit abrufen“, erklärt eine langjährige Kundin der Traxpay-Finanzierungsplattform, Finanzleiterin eines kleinen Grußkarten-Vertriebs.

Nachhaltigkeit fördern

Unsere Erde verdient den höchsten Schutz. Deshalb werden Nachhaltigkeitskriterien immer wichtiger. Im Gegensatz zu herkömmlichen Finanzrating-Agenturen, die nur den Finanzstatus eines Unternehmens betrachten, gibt es mittlerweile Nachhaltigkeits-Rating-Agenturen, wie z.B. EcoVadis, die bewerten, ob und in welchem Umfang ein Unternehmen sich für nachhaltige Geschäftspraktiken einsetzt und diese umsetzt. Dies wird mit einem sogenannten ESG-Rating (Environmental Social Governance) bewertet. Viele Unternehmen haben die Bedeutung des Umweltschutzes bereits verstanden und auch immer mehr Banken nehmen das Thema in den Kern ihres Business auf. Viele Finanzierungen von Banken sind bereits an ESG-Kriterien gekoppelt. Da die Lieferkette eine Stellschraube ist, mit der Unternehmen ihre Nachhaltigkeitsperformance verbessern, bieten u.a. Supply-Chain-Financing-Plattformen wie Traxpay die Integration von ESG-Faktoren an. Hält ein Lieferant bestimmte, vom Abnehmer festgelegte Nachhaltigkeitskriterien ein, profitiert er von Vorzugskonditionen im Rahmen des Programms zur Lieferkettenfinanzierung. Damit wird nachhaltiges Handeln bei den Lieferanten incentiviert.

Fazit

Mit SCF-Instrumenten können Unternehmen aller Branchen ihre Lieferanten zügig bezahlen und damit für optimiertes Working Capital bei allen Beteiligten sorgen. Digitale Finanzierungsplattformen bieten dabei die Möglichkeit, unterschiedliche SCF-Instrumente zu kombinieren, sodass Unternehmen einfach und schnell an benötigtes Geld kommen. Die Lieferkette und damit die gesamte Wertschöpfungskette von Unternehmen oder sogar einer gesamten Branche werden somit stabil gehalten. Darüber hinaus lassen sich über die Finanzierungsprogramme Incentives für nachhaltiges Handeln bei Lieferanten einsetzen.