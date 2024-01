Das Start-up MissionBenefits hat sich auf die Fahne geschrieben, genau diese Benefits zu ermitteln. Interview mit Gründer und Geschäftsführer Vjaceslav Gebel.

Herr Gebel, welche Unternehmensidee steckt hinter MissionBenefits?

Unser Unternehmensname macht klar, dass wir eine Mission verfolgen: Wir erleben in Deutschland seit einiger Zeit einen um 180 Grad gedrehten Arbeitsmarkt – dieser Trend wird anhalten. Die Antwort auf die Frage, wer gegenwärtig die stärkere Verhandlungsposition auf dem Arbeitsmarkt hat, fällt eindeutig zugunsten der Arbeitnehmer aus. Heute, in Zeiten des demografischen Wandels und des sich stetig verschärfenden Fachkräftemangels, bewerben sich nunmehr die Unternehmen bei den Talenten und Professionals – und nicht mehr umgekehrt. Die gängigen Jobportale und sozialen Medien sind mit Jobangeboten übersättigt. Diese Entwicklung spiegelt den demografischen Wandel wider, in dem die Anzahl qualifizierter Fachkräfte in Deutschland kontinuierlich abnimmt. Daher ist es umso wichtiger, als Unternehmen aus der Masse der potenziellen Arbeitgeber herauszustechen und sich klar zu positionieren – als TOP-Arbeitgeber mit optimalen Arbeitsbedingungen und tollen Arbeitsplätzen. Und genau dabei wollen wir deutsche Mittelständler unterstützen, die es am Bewerbermarkt tendenziell schwerer haben gegenüber globalen Konzernen.

Wie genau lautet Ihre Mission?



MissionBenefits hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Unternehmerinnen und Unternehmer, Geschäftsführerinnen und Geschäftsführer sowie die Personalverantwortlichen beim Thema Employer Branding zu unterstützen, Klarheit im Benefit-Dschungel zu schaffen und dabei Verwaltungsaufwand und Haftungsrisiken zu eliminieren.

Wie sieht das Geschäftsmodell dahinter im Detail aus?

Unser Ziel ist es, gemeinsam mit unseren Partnern, die in der Regel Benefit Anbieter sind, genau die Benefits herauszufiltern, die am besten zum Unternehmen passen, gemeinsam Benefits zu kreieren und gleichzeitig den potenziellen Mitarbeitern den größten Nutzen zu stiften. Wir entwickeln maßgeschneiderte und wirksame Lösungen. Diese ermöglichen dem Arbeitgeber, höhere Bewerber- und Einstellungsquoten zu erzielen. Es ist wichtig zu erwähnen, dass wir nicht nur einfach Benefits implementieren, sondern auch bei der internen Kommunikation und Umsetzung unterstützen. Unser Ziel ist es ein ganzheitliches Konzept zu schaffen, welches den entscheidenden Vorteil im War for Talents ausmacht.

Können Sie das mit exakten Zahlen untermauern?



Es ist natürlich schwierig, genaue Zahlen zu nennen. Das ist von Unternehmen zu Unternehmen unterschiedlich. Wichtig ist auch, wie der Bewerbungsprozess im Unternehmen bereits aussieht und wie sichtbar das Unternehmen ist. Generell kann man aber sagen, je sichtbarer das Unternehmen ist, desto größer ist die Wirkung der einzigartigen Vorteile. Wir konnten in der Vergangenheit beobachten, dass die Bewerberquoten durschnittlich um den Faktor 2,7 gestiegen sind. Auch die Einstellungsquoten haben sich stark verbessert. Unsere Kunden konnten also mehr Talente, die sie haben wollten, mit faktischen Vorteilen und Argumenten überzeugen. Ob diese Aussichten auch auf Ihre Firma zutreffen, lieber Leser, prüfen wir vorab in unserer Benefit-Analyse.

Wie können Benefits helfen, die zunehmende Fluktuation und Wechselbereitschaft, besonders unter jüngeren Arbeitnehmern, zu reduzieren?

Was ist den Arbeitnehmern grundsätzlich wichtig? Sie wollen mit ihrer Arbeit nicht nur ihren eigenen Lebensunterhalt sicherstellen, sondern auch den ihrer Familie. In der Regel gehen wir arbeiten, um unser Leben zu gestalten, und der Arbeitgeber sollte uns dabei bestmöglich unterstützen. Einerseits durch flexible Arbeitszeiten, andererseits aber auch durch Benefits, die nicht nur dem Arbeitnehmer, sondern auch seiner Familie zugute kommen. Durch attraktive und vor allem emotionale Mitarbeiter-Benefits wird die Fluktuation minimiert und die Bindung ans Unternehmen deutlich gestärkt. Das schlimmste, das einem Unternehmen heutzutage passieren kann, ist, dass ein erfahrener und fleißiger Mitarbeiter die Firma nach Jahren verlässt. Die Dunkelziffer an Opportunitätskosten und die Kosten für die adäquate Neubesetzung dieser Position stehen in keinem Verhältnis zu den Vorsorgemaßnahmen, die jedes Unternehmen mit der Unterstützung von MissionBenefits mit Leichtigkeit umsetzen kann.

Auf welche Benefits schwören Sie bei Ihren Beratungen?



Ganz wichtig und essenziell sind Benefits im Bereich der Gesundheitsförderung. Zentral ist dabei die Überzeugung, dass Gesundheit weit mehr ist als nur die Abstinenz von Krankheit. Dank eines flexiblen Gesundheits-Budgets haben die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht nur die Möglichkeit, in Krankheitsfällen schneller wieder gesund zu werden, sondern auch präventive Maßnahmen zu treffen, die einen Arbeitsausfall oftmals verhindern und sogar positiven Einfluss auf Fokus und Performance haben. Dabei ist es immer wichtig, dass die Maßnahmen zum Unternehmen und zu den Mitarbeitenden passen. Einen besonderen Aspekt legen wir auf innovative Benefits bei der Vorsorge: Es gibt heute so unglaublich viele und gute Möglichkeiten, rentabler für seinen Ruhestand vorzusorgen als mit den herkömmlichen, in die Jahre gekommenen Produkte in der klassischen betrieblichen Altersvorsorge. Das könnten etwa eine Auswahl an modernen und nachhaltigen ETFs sein, unterstützt durch maximale steuerliche Hebel. Fundament unserer Beratung ist immer die Analyse der bestehenden Benefits im Unternehmen und eine Auswertung über die betriebswirtschaftliche Sinnhaftigkeit mit entsprechenden Verbesserungspotenzial. Durch einen ganzheitlichen Ansatz möchten wir das Maximum für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer herausholen und dabei die Interessen des Arbeitgebers vertreten. Das ist ein echter Win-Win für alle. Darüber hinaus entlasten wir den Geschäftsführer und Arbeitgeber, indem wir mit unseren Partnerkanzleien alle Compliance-Richtlinien sorgfältig abdecken.

Was meinen Sie damit genau?

Viele Arbeitgeber sind sich nicht darüber bewusst, welche rechtlichen Fallstricke bestimmte Benefits mit sich bringen. Auch hier unterstützt MissionBenefits seine Kunden und zeigt auf, wie das Thema richtig angegangen wird, unterstützt von den Kooperationskanzleien bei der Umsetzung.

Zur Person

Vjaceslav Gebel war jahrelang Unternehmensberater und dafür verantwortlich, performante Teams aufzubauen. Dabei zeigte sich ein Problem immer wieder: Entweder hatten die Firmen nicht die richtigen Mitarbeitenden, oder es waren richtig Gute dabei, die dann aber entweder an die Konkurrenz oder an die Selbständigkeit verloren wurden. Um diese Problematik präventiv zu lösen, gibt es die MissionBenefits-Methode.