Die Legalisierung von Cannabis steht in Deutschland nach Jahren des politischen Streits kurz bevor. Mit der Übernahme des renommierten Hanf-Shop-Betreibers Bushdoctor baut die Münchner SynBiotic SE ihre starke Position in Europa weiter aus. Die Übernahme erfolgt rechtzeitig zur bevorstehenden Marktöffnung.

Verschoben ist nicht aufgehoben. Ursprünglich sollte der Anbau von Cannabis für eigene Zwecke in bestimmten Grenzen hierzulande bereits zum 1. Januar 2024 legalisiert werden. Doch die größeren politischen Themen – vom Ukraine- und Nahost-Konflikt bis hin zum folgenreichen 60-Milliarden-Euro-Urteil des Bundesverfassungsgerichts – haben die Legalisierung zum Jahreswechsel zunichte gemacht. Gleichwohl ist die Überzeugung der Ampel-Parteien in Berlin, das lange diskutierte Gesetz schließlich auch umzusetzen, ungebrochen hoch.

Geplante Cannabis-Legalisierung ab April

Der Termin für die Legalisierung von Cannabis soll jetzt auf den 1. April 2024 verschoben werden. „Das ist ein sehr komplexes Vorhaben. Es ist immerhin ein Paradigmenwechsel in der Drogenpolitik der Bundesrepublik Deutschland“, sagte die stellvertretende Vorsitzende des Gesundheitsausschusses, Kirsten Kappert-Gonther (Bündnis 90/Die Grünen), Anfang Dezember 2023 im Interview mit dem „Parlamentsfernsehen“.

Die bis dato illegale Droge Cannabis soll nach dem Willen von SPD, Grünen und FDP unter bestimmten Bedingungen wie einer begrenzten Ausgabe von 25 Gramm sowie dem Anbau von bis zu drei Cannabispflanzen legalisiert werden. Damit folgt Deutschland dem Vorbild vieler anderer westlicher Industrienationen. In Kanada etwa ist Cannabis bereits seit mehr als fünf Jahren legalisiert, ebenso groß ist die Hanf-Freiheit in Kalifornien und manch anderen Bundesstaaten der Vereinigten Staaten.

Cannabis-Unternehmen bereiten sich auf den Big Bang vor

In Kürze dürfte es auch in Deutschland so weit sein. Bereits seit einiger Zeit bereiten sich private Unternehmen auf diesen großen politischen Reformschritt vor. Zu den Platzhirschen am Markt gehört die börsennotierte SynBiotic SE mit Hauptsitz in München. Vor Kurzem informierte das Unternehmen über einen Merger, der die Vormachtstellung abermals unterstreicht und ausbauen dürfte: SynBiotic gab die Übernahme des renommierten Unternehmens Bushdoctor bekannt. Der österreichische Hanf-Shop-Pionier verfügt über mehr als ein Vierteljahrhundert Erfahrung in der Branche, betreibt sechs Filialen in Österreich und vertreibt ein umfangreiches Vollsortiment. Dieses reicht von Hanfprodukten über Samen, Stecklinge, Hanfpflanzen, Anbauzubehör bis hin zu Rauchzubehör.

Mit der Übernahme der Bushdoctor GmbH, die 2023 erfolgreich ein Sanierungsverfahren abschloss, bietet sich SynBiotic die Chance, das eigene Angebot im Bereich Hanfprodukte und Eigenanbau weiter auszubauen.



Foto: Daniel Kruse (links) und Harald Schubert.



Daniel Kruse, geschäftsführender Direktor von SynBiotic SE, sagt: „Es wächst zusammen, was zusammengehört! Ich freue mich sehr, mit Harald Schubert einen äußerst erfahrenen Pionier und geschätzten Hanfunternehmer ab sofort als Teil der SynBiotic-Familie begrüßen zu dürfen. Für die kommende Phase der Dekriminalisierung, Liberalisierung und Legalisierung von Hanf- und Cannabisprodukten in Deutschland, aber auch Europa, ist Haralds Erfahrung von unschätzbarem Wert."

2024 soll ein neues Franchisekonzept von Bushdoctor und SynBiotic starten

Gemeinsam werden Bushdoctor und SynBiotic ein hochwertiges Franchisekonzept für Deutschland entwickeln und noch 2024 mit der Umsetzung beginnen. Auch in Zukunft soll die Expansion in neue Märkte und die Einführung innovativer Produkte weiter vorangetrieben werden.

Schätzungen zufolge könnte der globale Cannabismarkt bis zum Jahr 2026 auf 90,4 Milliarden US-Dollar anwachsen. In Deutschland wurde der Bedarf an Cannabis zuletzt bereits auf 400 Tonnen geschätzt. Mit anderen Worten: Das Marktpotenzial, das sich mit der fortschreitenden Legalisierung von Cannabis ergibt, ist immens.

„Bushdoctor“ Harald Schubert freut sich ebenfalls über die noch größeren Wachstumschancen im neugeschaffenen Verbund: „Die Entwicklung in Deutschland in Richtung Legalisierung ist nach vielen Jahren der Repression kaum vorstellbar, aber greifbar. Der Zusammenschluss mit SynBiotic stellt für mich eine einzigartige Kräftefusion dar. Was allein aufgebaut werden kann, ist gut, was gemeinschaftlich betrieben wird ist besser und nachhaltiger. "

SynBiotic SE ist führend im Hanf- und Cannabis-Sektor und verfolgt eine auf die Europäische Union fokussierte „Buy-&- Build“-Investmentstrategie. Die Unternehmensgruppe umfasst die gesamte Supply Chain vom Anbau über die Produktion bis hin zum Handel – praktisch also vom Feld ins Regal. Kerngeschäfte des vertikal integrierten Unternehmens sind Forschung und Entwicklung, die Produktion sowie die Vermarktung von Hanf-, CBD und Cannabis-Produkten.