Schlüssel zu einer finanziell gesicherten Altersvorsorge

Mit einem Immobilienteilverkauf bietet sich da ein interessantes Modell zur besseren Absicherung im Alter an.

Wenn man einmal genauer wissen will, wie gut es uns Deutschen heute geht, dann lohnt der Blick zurück. Als die „erste allgemeine Sterbetafel“ von 1871/1881 für das damalige deutsche Reichsgebiet veröffentlicht wurde, betrug die durchschnittliche Lebenserwartung bei Geburt für Männer 35,6 Jahre. Frauen wurde zur Kaiserzeit nur geringfügig älter: 38,5 Jahre, hat das Statistische Bundesamt in Wiesbaden ermittelt. Und heute? Nach den Ergebnissen der aktuellen Sterbetafel aus den Jahren 2020/2022 liegen die vergleichbaren Werte bei 78,3 Jahren für Männer beziehungsweise 83,2 Jahren für Frauen. In nicht einmal 150 Jahren Fortschritt in Industrie, Gesundheitsforschung und Gesellschaft hat sich die Lebenserwartung der Deutschen also mehr als verdoppelt. Und sie nimmt weiter zu.

Lebenserwartung steigt, Rentenalter erhöht sich, Rente sinkt

Mit der steigenden Lebenserwartung hat sich auch der (offizielle) Eintritt in den Ruhestand immer weiter nach hinten verschoben: zuletzt auf 63, dann 65 und jetzt 67 Jahre. Es gibt bereits Politiker, die über eine Rente mit 70 nachdenken. So oder so: Wenn das Berufsleben zu Ende geht, ist zum Glück immer noch viel Lebenszeit vorhanden. Wenn es die Gesundheit zulässt, dann können Rentnerinnen und Rentner, Pensionärinnen und Pensionäre auf dem Deck von Kreuzfahrtschiffen die Sonne genießen, die Zeit mit ihren Enkeln verbringen oder altersgemäßen Outdoor-Sport betreiben. Doch solche Hobbys, Reisen, Restaurant- oder Theaterbesuche gehen ins Geld – gerade wenn sich die Zeitspanne, in der man das aktiv als Rentner genießen kann, immer weiter vergrößert. Und selbst wer gesundheitlich etwas angeschlagen ist, braucht das nötige Kleingeld – gerade gesetzliche Krankenkassen knausern bei zusätzliche Behandlungen und Therapien, die über das Standardniveau hinausgehen.

So könnte sich der Luxus eines längeren Lebens für manche zur finanziellen Belastung ausweiten. Allzu viele Deutsche haben dem Ausspruch des ehemaligen Bundesarbeits- und -Sozialministers Norbert Blüm (CDU) vertraut, der Mitte der Achtzigerjahre während des Bundestagswahlkampfs versprach: „Die Rente ist sicher.“ Nun, heute wissen wir: Die Rente als Institution ist sicher, ihre Zahlung mag staatlich garantiert sein. Aber was alles andere als sicher ist, ist die Rentenhöhe. Die ist in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten mit Blick auf die Finanzierbarkeit immer weiter abgesunken und stellt künftig nur noch eine Art Basisversorgung dar. Wer nicht rechtzeitig privat und/oder per betrieblicher Altersvorsorge zusätzlich fürs Alter angespart hat, bekommt ein Problem.

Viele Eigenheime bündeln das gesamte Ersparte der Menschen

Und das gilt längst nicht nur für Rentnerinnen und Rentner, die zur Miete wohnen und sich über die steigenden Mietpreise sorgen. Selbst ältere Besitzerinnen und Besitzer von Häusern könnten Probleme bekommen. Nämlich dann, und das ist vielerorts der Fall, wenn das schmucke Eigenheim faktisch den weit überragenden Teil des eigenen Kapitals ausmacht. So schön ein Haus auch ist: Es sorgt zum einen durch notwendige Investitionen und besonders energetische Modernisierungen immer wieder für höhere Geldausgaben. Und zum anderen bindet es komplett das Vermögen der Menschen, die allein mit der mickrigen Staatsrente ihr Leben als Rentnerinnen und Rentner schwerlich tragen können.

Beim Immobilienteilverkauf muss niemand Angst haben, obdachlos zu werden

Hier greift das Konzept des Immobilienteilverkaufs. Dabei wird lediglich ein Anteil der Immobilie veräußert, wodurch der Verkäufer umgehend einen marktgerechten Betrag für beispielsweise die Hälfte seines Hauses erhält. Dieses Kapital kann für private Vorhaben oder Hobbys genutzt werden. Ein besonders beruhigender Aspekt für die Verkäufer ist, dass sie das lebenslange Wohn- und Nutzungsrecht in ihrer Immobilie behalten. Mit anderen Worten, es besteht kein Risiko, die eigene Wohnstätte zu verlieren. Im Gegenzug wird für die Überlassung des im Grundbuch abgesicherten lebenslangen Nutzungsrechts für den verkauften Anteil eine monatliche Gebühr, das sogenannte Nutzungsentgelt fällig, welches der Höhe nach für 10 Jahre fest vereinbart wird.

Bei einem Immobilienteilverkauf können bis zu 50 Prozent der Immobilie an ein spezialisiertes Unternehmen wie die Realwertpartner Immobilien GmbH aus Rheinmünster veräußert werden. „Sie verkaufen an uns einen Anteil an Ihrer Immobilie, der Ihrem gewünschten Barbetrag entspricht. Sie entscheiden somit selbst, wieviel Kapital Sie freisetzen wollen, um Ihre Wünsche zu erfüllen“, sagt Andreas Müller, Geschäftsführer des Unternehmens aus Rheinmünster in Baden-Württemberg, welches den Teilankauf von wohnwirtschaftlich genutzten Immobilien deutschlandweit anbietet. Der der Auszahlung zugrunde liegende Immobilienwert wird von einem unabhängigen Gutachter ermittelt, so dass sich die Eigentumsanteile immer nach aktuellen und gutachterlich ermittelten Verkehrswerten verteilen.



So geht Teilverkauf. © Realwertpartner Immobilien GmbH