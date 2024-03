Erfolg bei der Geldanlage hat langfristig nichts mit Glück zu tun, sondern sehr viel mit Strategie und dem richtigen Geld-Coach. Zugleich kommt es darauf an, dass die Finanz-Lehrmeister ihre Zielgruppen auf den passenden Kanälen erreichen. Dili Acar erreicht dies eindrucksvoll mit seinen Finanzvideos auf YouTube & TikTok.

Während es viele Tippgeber gibt, sind gut verständliche Experten rar

Den richtigen Coach zu finden und mit dessen Erfolgsrezepten dann dauerhaft Rendite einzufahren, darauf kommt es an der Börse an. Tippgeber gibt es gerade am Kapitalmarkt wie den Sand am Meer. Doch die richtigen Experten für die eigene Vermögensplanung und die eigene Lebenssituation zu finden, ist eine wesentlich schwierigere Frage.

Was helfen etwa einem 22-Jährigen, der sich nur noch auf sozialen Medien tummelt, Top-Aktientipps aus der Printausgabe der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung?“ Daher ist es für Finanz-Coaches, die sich an die jüngeren Generationen wenden wollen, so wichtig bei der Kanalauswahl nach den Vorlieben der Zielgruppe vorzugehen. Einer, der das mit großem Erfolg macht, ist Dili Acar. Er ist Start-up-Unternehmer und Finanzcoach. Auf seinem YouTube-Kanal „Dili Investiert“ informiert Acar seine Follower zielgruppen- und mediengerecht in ebenso kurzweiligen wie informativen Videos über wichtige Börsen- und Anlagethemen. Besonderen Fokus legt er dabei auf die dynamischen Entwicklungen bei den Kryptowährungen, auf innovative Finanzprodukte und das so wichtige und richtige „Mindset“ bei Finanzentscheidungen. "Ich verfolge den Kryptomarkt seit 7 Jahren und habe bei eigenem Leibe miterlebt, wie schnelllebig der Markt ist. Da muss man wirklich immer am Ball bleiben, um immer up to date zu sein. Man kann sich auch sehr schnell verirren in den Weiten des Kryptomarktes," erklärt Dili Acar. Acars Mission: Hemmschwellen abbauen vor Börse, Aktien und Co.

Dili Acar will vor allem eines: Er will vorrangig jungen Menschen die Angst nehmen vor den Themen Geldanlage und Vermögensaufbau. Viele investieren nach seiner Einschätzung nach nicht am Kapitalmarkt, weil sie mit Begriffen wie „Dividende“, „Kurs-Gewinn-Verhältnis“ oder „Laufzeit“ nichts anfangen können. Doch dieses fehlende Basiswissen lässt sich mit dem richtigen Coach schnell nachholen. Vor allem darf diese Unerfahrenheit und Scheu keine Ausrede dafür sein, sein Geld nicht an der Börse anzulegen. Denn auch wenn die Zinsen zuletzt etwas gestiegen sind: Angesichts der gestiegenen Preise sind Sparbuch oder Tagesgeld als alleinige Geldanlagen die völlig falschen Instrumente. Eine überdurchschnittliche Rendite, die dauerhaft mehr bringt als die Inflation wegfrisst, lässt sich nur an den Kapitalmärkten erreichen.

Dili Acar klärt in seinen Videos offen und ehrlich über die Vorzüge bestimmter Geldanlagen auf, spricht aber auch Risiken klar an. Selbstkritisch gesteht der YouTuber dabei auch eigene Fehler ein – denn nirgendwo lässt sich besser aus Fehlern und Rückschlägen lernen als an der Börse. Es kommt darauf an, das Risiko breiter zu streuen und Fehler möglichst nicht zu wiederholen.

Die Nutzerinnen und Nutzer haben auf dem YouTube-Kanal von Dili Acar inzwischen die Wahl aus weit mehr als 200 Videos. Und deren Zahl wächst weiter – denn das Interesse am Thema Geldanlage und Vermögensaufbau wird angesichts sinkender oder bestenfalls stagnierender Reallöhne und einem sinkenden Niveau der gesetzlichen Rente in den kommenden Jahren weiter zulegen. Wer sich früh und gern auf Wegen wie auf YouTube mit dem Thema befasst, wird später im Alter aber keine Sorgen haben. So viel scheint heute schon sicher zu sein.