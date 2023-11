Farbedelsteine als schimmernder Schutz gegen die Inflation

Es ist derzeit fast so, als hätte Roland Emmerich, der in Stuttgart geborene Starregisseur von „Independence Day“, „Godzilla“ oder „The Day After Tomorrow“, Regie im echten Leben geführt. Kriege, Krisen und Konflikte, wohin man auch schaut. An den Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine, angezettelt im Februar 2022, scheint sich die Welt, so bitter das klingt, fast schon gewöhnt zu haben. Der schreckliche Angriff der Hamas-Terroristen auf den Süden Israels hat die Weltlage neuerlich erschüttert – und lässt die Gefahr eines Flächenbrands im gesamten Nahen Osten leider sehr real werden. Hinzu kommen verschärfte Spannungen zwischen China und den USA im Südchinesischen Meer. Zu allem Überfluss sind die USA derzeit politisch gelähmt und steuern schon jetzt mit Volldampf auf einen chaotischen Präsidentschaftswahlkampf Ende kommenden Jahres zu.

Anleger suchen nach Stabilität und Sicherheit

Bewegte Zeiten – auch für die Kapitalmärkte. Der alte Sinnspruch von André Kostolany – „Kaufen, wenn die Kanonen donnern“ – mag noch stimmen. Doch die wenigsten Anlegerinnen und Anleger machen davon nach Jahren der Krisen noch Gebrauch. Sie sehnen sich vielmehr nach Stabilität und Sicherheit für ihr Erspartes. Immobilien, lange Zeit ein sicherer Hort für langfristige Investitionen, sind nach dem Einbruch bei den Preisen für Häuser und Eigentumswohnungen aber auch kein garantiert sicherer Hafen mehr.

Nicht nur Gold glänzt im Depot

Was bleibt? Der Blick fällt da ganz selbstverständlich auf die Edelmetalle. Allen voran das Gold. Dessen Preis hat nach einer Flaute zuvor seit dem Angriff auf Israel auch tatsächlich wieder gewonnen. Doch zugleich entdeckt eine steigende Zahl von Privatanlegern auch die Vorzüge weiterer Edelmetalle – und vor allem die von Edelsteinen.

Dass Edelsteine und hier vor allem die Farbedelsteine mehr und mehr in den Fokus nicht nur schöner Damen rücken, hat viel mit einer Auktion Mitte dieses Jahres zu tun. Am 8. Juni 2023 wurde in New York der Rubin „Estrela de Fura“ – Portugiesisch für „Stern von Fura“ – versteigert. Der Stein mit einem Gewicht von 55,22 Karat aus einer Mine in Mosambik ist der bislang größte und wertvollste Rubin, der jemals auf der Weltbühne präsentiert wurde. Und auch sein Versteigerungspreis bedeutete einen Rekord: 34,8 Millionen US-Dollar. Auch der rosafarbene Diamant „Eternal Pink“ kam an diesem Tag bei Sotheby’s in New York unter den Hammer – ebenfalls für 34,8 Millionen US-Dollar.

„Die Versteigerung in New York kann große Auswirkungen auf den gesamten Markt für Farbedelsteine haben. Besonders Fundstücke aus dem afrikanischen Mosambik werden durch die Versteigerung des 55-Karäters nochmals großen Auftrieb erfahren“, sagt Chris Pampel voraus. Er ist Gründer und Chef von Deutsches Edelstein Kontor.

Besonders in wirtschaftlich herausfordernden Zeiten mit unklaren Aussichten und hoher Geldentwertung sind Anlagen in Sachwerte wie Gold, Immobilien und zunehmend auch Farbedelsteine begehrt. Als wertvollster Farbedelstein gilt dabei der Rubin. Je kräftiger das Rot des Steins, desto begehrter ist er. Die Saphire als zweite große Gruppe der Farbedelsteine bestechen mit einem großen Farbspektrum. Der Smaragd als Dritter im Bunde der Farbedelsteine ist vor allem bekannt für seine grüne Farbe.

Farbedelsteine sind ausgesprochen wertstabil und unabhängig von Inflationsrate oder Zinshöhe. Experte Pampel: „Mit dieser Unabhängigkeit laufen die Farbedelsteine sogar dem Klassiker Gold den Rang ab. Während der Goldpreis stark vom US-Dollar abhängt, orientiert sich der Preis von Farbedelsteinen rein nach dem Zusammenspiel von Angebot und Nachfrage am Markt.“

Gewinne aus dem Verkauf von Farbedelsteinen nach zehn Jahren steuerfrei

Der Geschäftsführer von Deutsches Edelstein Kontor hält neben den „Big Three“ – also Rubinen, Saphiren und Smaragden – noch weitere Steine für aussichtsreich, etwa den Tansanit, benannt nach seinem Fundort im afrikanischen Tansania, oder den Aquamarin. Sein genereller Rat lautet: „Lieber einen, zwei oder drei größere Steine mit höherem Wert und aus vertrauenswürdigen Quellen erwerben als viele kleinere Steine mit niedrigerem Wert.“

Er empfiehlt allen Neueinsteigern im Segment der Farbedelsteine Mindestgrößen von einem Karat bei Rubinen, 1,5 Karat bei Smaragden und zwei Karat bei Saphiren. Frohe Kunde besonders für Langfristinvestoren auf der Suche nach Sicherheit: Gewinne aus dem Verkauf von Farbedelsteinen sind nach derzeitiger deutscher Steuerrechtslage nach zehn Jahren steuerfrei.