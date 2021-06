---------------------------------------------------------------------------

YOC AG: Bekanntgabe der vorzeitigen Ablösung der YOC

Wandelschuldverschreibung 2018 - 2022



Berlin, 15. Juni 2021 - Die YOC AG (ISIN DE0005932735) gibt die vorzeitige Ablösung aller im Geschäftsjahr 2018 begebenen Wandelschuldverschreibungen bekannt. Die Wandelschuldverschreibungen im Gesamtnennbetrag in Höhe von 1,56 Mio. EUR wurden mit einer vierjährigen Laufzeit bis Juli 2022 ausgegeben und waren in maximal 193.825 Stammaktien der YOC AG wandelbar.

Am 30. März 2021 hatte die Eiffel Investment Group SAS (vormals Alto Invest S.A) die Wandlung von Wandelschuldverschreibungen mit einem Gesamtnennbetrag in Höhe von 1,5 Mio. EUR in insgesamt 187.500 Stückaktien der YOC AG erklärt. Diese 187.500 Stückaktien hat die YOC AG unter Hinzunahme von 4.000 im eigenen Bestand gehaltener YOC-Aktien im April 2021 an die Eiffel Investment Group SAS übertragen.



Infolgedessen erhöhte sich im April 2021 das Grundkapital und die Gesamtzahl der Stimmrechte der YOC AG um 183.500 auf nunmehr insgesamt 3.476.478 Aktien bzw. Stimmrechte.



Die verbleibenden insgesamt 6.325 Wandelschulverschreibungen werden nunmehr vorzeitig abgelöst. Die vorzeitige Rückzahlung wird gemäß Anleihebedingungen § 6 Absatz 2 zu 110 % zum 31. Juli 2021 erfolgen.



Sebastian Bauermann, Director Finance der YOC AG: "Wir freuen uns, dass mit der Eiffel Investment Group SAS nunmehr ein weiterer langfristig orientierter institutioneller Aktionär mit einem Anteil in Höhe von 5,4 % an der YOC AG beteiligt ist und unsere weitere Entwicklung begleiten wird."

