Christina Lake Cannabis beginnt mit dem Transfer von über 45.000 Pflanzen aus dem Gewächshaus auf das Feld und startet die Anbausaison 2021

Vancouver, British Columbia, 15. Juni 2021 - Christina Lake Cannabis Corp. (das „Unternehmen“ oder „CLC“ oder „Christina Lake Cannabis“) (CSE: CLC) (OTCQB: CLCFF) (FRANKFURT: CLB) ist derzeit dabei, über 45.000 Pflanzen aus seiner Gewächshausanlage vor Ort zur Verpflanzung auf das Feld zu transferieren, damit jede Pflanze unter natürlichem Sonnenlicht wachsen kann, und bereitet sich damit auf die Anbausaison 2021 vor. In einer Pressemitteilung vom 19. Mai 2021 gab das Unternehmen ein Update zu den aktuellen Aktivitäten und den im zweiten Quartal 2021 erreichten Meilensteinen, zu denen die Überführung der reifen „Klone“ aus dem Anzuchtraum in das Gewächshaus gehört, eine Schlüsselphase in der Zeitleiste für die Forschung und Entwicklung („F&E“) der firmeneigenen Cannabis-Sorten von CLC. Nachdem die Master Growers des Unternehmens festgestellt hatten, dass ca. 30.000 Klone für weitere Experimente im Freilandanbau geeignet sind, begann das Team von CLC damit, die Klone auf das Feld zu verpflanzen, und zwar zusammen mit ca. 15.000 Setzlingen von nicht-experimentellen Sorten, die bereits eine durchschnittliche Höhe von 1,5 Fuß (45 cm) bis 2 Fuß (61 cm) erreicht haben.

Für die Anbausaison 2021 hat CLC die Gesamtzahl der Töpfe (von denen viele mehrere Pflanzen enthalten) für den kommerziellen Anbau um 15 % von 22.500 Töpfen im Jahr 2020 auf etwa 26.000 Töpfe mit 25-Gallonen (95-Liter) Fassungsvermögen in diesem Jahr erhöht. Sieben Cannabis-Sorten werden den Großteil der Ernte des Unternehmens ausmachen, wobei sich etwa 50 Sorten noch in der Forschung und Entwicklung befinden, um genetische Formulierungen mit Vorteilen wie Haltbarkeit für das Wachstum im Freien und erhöhter Potenz von Tetrahydrocannabinol („THC“) zu entwickeln. In einer Pressemitteilung vom 18. Dezember 2020 erklärte das Unternehmen, dass es ein Marktdefizit in Bezug auf die Auswahl von Cannabis-Sorten identifiziert hat, die speziell für den Anbau im Freien geeignet sind. Angesichts der anhaltenden Beliebtheit dieser Anbaumethode setzt das Unternehmen seine F&E-Initiativen fort, sowohl zum Zweck des Anbaus eigener Pflanzen als auch zur potenziellen Lieferung von Samen an andere lizenzierte Produzenten, die Cannabis im Freien unter natürlichem Sonnenlicht anbauen.