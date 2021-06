Millennial Lithium Corp. meldet weiteren Lizenzerwerb auf Pastos Grandes Projekt in Argentinien und erhöht Landbesitz auf 14.091 Hektar

Farhad Abasov, President und CEO, kommentierte: "Wir sind sehr erfreut, dass wir die Möglichkeit haben, unsere Landposition im Pastos Grandes Salar zu erweitern, die nun insgesamt etwas mehr als 14.000 Hektar beträgt. Der Erwerb dieser Lizenzen, insbesondere von PPG 01, ermöglicht es Millennial, die Entwicklung und Planung unserer Projektinfrastruktur fortzusetzen, und er bietet dem Projekt auch das Potenzial, die Frischwasserquellen für unsere Verarbeitungsanlage erheblich zu erweitern. Millennial ist bei Pastos Grandes voll engagiert; der Betrieb der Pilotanlage wird fortgesetzt und die Gespräche mit einer Reihe von Abnehmern und strategischen Investoren schreiten voran."

Die Mine PPG 01 ist strategisch günstig gelegen und grenzt im Westen an die Mine Papadopolus LXXIV des Unternehmens und im Süden an die Mine Taba PG des Unternehmens. Während die nachträgliche Optimierung des Designs der Verdunstungsteiche und des Infrastruktursystems, wie in der Machbarkeitsstudie des Unternehmens beschrieben (siehe Pressemitteilung vom 29. Juli 2019), die Standorte der Teiche über einen Teil des Lizenzgebiets PPG 01 verschoben hat, beantragte das Unternehmen im Jahr 2019 dennoch eine Grunddienstbarkeit für das Gebiet, um sich mehrere Entwicklungsoptionen zu erhalten. Durch die Vergabe dieser Rechte an Millennial entfällt die Notwendigkeit einer Grunddienstbarkeit, was zu Verzögerungen führen könnte, und die Erschließung könnte nach dem Erwerb der Projektfinanzierung und der Entscheidung, mit der Detailplanung und dem Bau zu beginnen, wie erforderlich fortgesetzt werden. Topographisch gesehen ist PPG 01 relativ flach und wird von alluvialem Fächermaterial unterlagert, das hauptsächlich aus Sand und Kies besteht. Geophysikalische Studien und Wasserbrunnenbohrungen auf demselben Fächer in der angrenzenden Papadopolus LXXIV-Mine stießen auf signifikantes Süßwasser, was darauf hindeutet, dass in PPG 01 ein hohes Potenzial für ähnliche Wassermengen und eine ähnliche Qualität besteht.