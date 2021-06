Von fundamentaler Seite steht heute vor allem die ifo-Konjunkturprognose im Fokus. Um 20:00 Uhr dann natürlich der US-Fed-Zinsentscheid.

Ask 10,55

Ask 10,55

Ask 10,55

Ask 10,55

Letztere Marke wurde zuletzt dreimal in Folge (Mittwoch bis Freitag) erfolgreich getestet. Dadurch konnte sich nun sogar bei 15.614 Punkten zusätzlich ein charttechnischer Dreifach-Boden bilden.

Von fundamentaler Seite steht heute vor allem die ifo-Konjunkturprognose im Fokus. Um 20:00 Uhr dann natürlich der US-Fed-Zinsentscheid.

Alles in allem bleiben die technischen Aussichten weiterhin positiv.

Der DAX 30 hat das zuletzt thematisierte „Steigende Dreieck“ nach oben verlassen. Dies war für die Kurzfristtendenz ein trendbestätigendes Signal.

Mittel- und Langfristtrend sind ebenso intakt.

Die Markttechnik zeigt sich stabil. Dies gilt vor allem für den MACD. Die Slow-Stochastik signalisiert heute sogar ein Kaufsignal. Das Momentum konnte zuletzt ebenfalls wieder an Stärke gewinnen.

Die Tagesbandbreite lässt sich auch heute zwischen 15.803 (Allzeit-Hoch) und 15.614 einordnen.

Summa summarum bleibt es dabei: Auch das jüngste Allzeit-Hoch stellt wohl nur eine Durchgangsstation dar. Gemessen an den charttechnischen Mustern und Fibonacci-Projektionen liegt das 12-Monats-Kursziel bei 16.200 Indexzählern.

Eine sehr gute Voraussetzung war dafür das Ausbrechen aus der besagten „Dreiecks-Formation“. Chart- und markttechnisch ist der Weg nun frei.

Am Freitag steht dann doch der der große Verfallstag an den Terminbörsen bevor. Der deutsche Leitindex bleibt trotz dieses Hexensabbats „in der Spur“.

Fazit:

DAX 30 bestätigt seinen Aufwärtstrend

Tagesbandbreite: 15.803 bis 15.614

Besuchen Sie uns auch auf der DONNER & REUSCHEL Homepage: https://www.donner-reuschel.de/technische-analyse/