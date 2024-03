Rahmenbedingungen passen: Der deutsche Leitindex ist auch perspektivisch noch nicht am Ende seiner Fahnenstange angelangt. Das Momentum ist ganz klar auf seiner Seite. Lang-, Mittel- und Kurzfristtrend zeigen klar nach oben. Die Kauflaune zeigte sich auch gestern wieder durch die grüne „Marubozu“-Kerze. Diese besagt, dass es tagesbasiert ohne Unterbrechung nur nach oben ging. (Eröffnungskurs = Tiefstkurs; Schlusskurs = Höchstkurs). Der charttechnische Support bei 17.900 Punkten hielt im Zuge dessen das siebte Mal in Folge.

Markttechnik neutral bis positiv. Erst Notierungen unterhalb der 17.490 Zählermarke könnten den aktuellen Aufwärtsmove gefährden. Bis dahin bleibt der kurzfristige Aufwärtstrend intakt. Die Slow-Stochastik zeigt sich nach wie vor neutral. Das Momentum ist weiter positiv. Solange der deutsche Leitindex nicht die 17.761 nach unten durchstößt, bleibt die Gesamtsituation weiterhin sehr bullisch. Selbst das Unterschreiten dieser Marke (17.761) würde am intakten kurzfristigen Aufwärtsmodus nichts ändern. Der DAX wäre dann in der Mitte desselbigen angekommen. Zudem stützt bei 17.793 Punkten das Mittlere Bollinger-Band. Dieses steigt zudem stetig an und steht damit sinnbildlich für die aktuell vorherrschende Bullen-Rally. Die Absicherungen und Stopps können nun bequem nachgezogen werden. Der DAX wird sich mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit mit einem neuen Allzeithoch ins Wochenende verabschieden.