DAX startet wohl mit neuem Allzeithoch in die neue Woche. Am heutigen Montag geht der Blick schon wieder nach oben. Sogar ein neues Allzeithoch ist dabei „drin“. Der deutsche Leitindex bleibt trotz dreier roter Tageskerzen in Folge im Aufwärtsmodus. Der durch eine Fibonacci-Projektion erzeugte Support bei 17.761 Zählern wurde in den letzten drei Tagen dabei nicht einmal ansatzweise getestet. So wohl auch heute nicht. Im Gegenteil. Anstelle der Supports nach unten richtet sich der Blick nun auf die nächsten möglichen Hochs nach oben. Das Obere Bollinger-Band schafft perspektivisch sogar Platz bis 18.194 Indexpunkten.