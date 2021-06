Bereits zum Zeitpunkt unserer letzten Kommentierung zu Trulieve Cannabis Corp. vom 28.05. mahnte das Unvermögen der Aktie, Aufwärtsmomentum zu kreieren, zur Vorsicht.

Rückblick. In der betreffenden Kommentierung hieß es unter anderem „[…] Bleiben wir zunächst bei den charttechnischen Aspekten. Ende April bildete Trulieve im Bereich von 34,5 US-Dollar ein markantes Bewegungstief aus. Ausgehend vom im Februar 2021 markierten Hoch bei 53,7 US-Dollar musste die Aktie bis dahin also deutlich abgeben. Als Reaktion auf den knackigen Kursrückgang startete die Aktie Anfang Mai einen Erholungsversuch. Dieser verpasste es jedoch, Relevanz zu entwickeln und scheiterte an entscheidender Stelle. Der Widerstandsbereich 44 / 45 US-Dollar erwies sich als Spielverderber. Trulieve musste erneut nach unten abdrehen. Aktuell hat sich die Aktie auf den Bereich um 40 US-Dollar bzw. knapp darunter zurückgezogen. Die kürzlich präsentierten Quartalszahlen blieben ohne signifikante Wirkung auf den Kurs. Dabei fielen sie durchaus robust aus. […]“

Auch in den letzten Handelstagen saß der Deckel bei 40,0 US-Dollar fest; um es einmal salopp zu formulieren. Der Weg auf der Oberseite blieb verstellt. Zur so wichtigen Rückkehr über den Widerstandsbereich 44 / 45 US-Dollar kam es nicht.

Zuletzt orientierte sich die Aktie weiter nach unten und verlor so Stück für Stück den Kontakt zur Marke von 40,0 US-Dollar. Gestern (15.06.) ging es für Trulieve Cannabis schließlich unter die 36 US-Dollar, was nun wiederum das markante Verlaufstief aus dem April dieses Jahres, das damals bei 35 US-Dollar markiert wurde, in den Fokus des Marktes rücken dürfte.

Aus charttechnischer Sicht ist die Aufgabenstellung klar definiert. Trulieve Cannabis muss die 35 US-Dollar verteidigen, anderenfalls könnte sich die Bewegung bis in den Bereich von 30 US-Dollar ausdehnen. Um für Entlastung zu sorgen, muss es zunächst zurück über die 40 US-Dollar gehen…