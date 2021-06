Zum Zeitpunkt unserer letzten Kommentierung (30.05.) standen die aktuellen Quartalszahlen noch aus.

Rückblick. In unserer letzten Kommentierung hieß es unter anderem „[…] Zuletzt berappelte sich der Aktienkurs wieder und es entwickelte sich eine Erholung. Der Wochenschluss oberhalb von 31 CAD versetzt die Aktie nun für die nächste Handelswoche in eine vergleichsweise komfortable Ausgangslage. Allerdings muss der Wert nachsetzen. Die dringlichste Aufgabe besteht aus charttechnischer Sicht nun darin, die Zone um 35 CAD inkl. der vorgelagerten 200-Tage-Linie zurückzuerobern. Auf der Unterseite geht es im besten Fall nicht mehr unter die 30,0 CAD. Sollte es hingegen gar unter die 26,5 CAD gehen, muss eine Neubewertung der Lage erfolgen. Wie auch immer. Die anstehende Veröffentlichung der frischen Quartalsergebnisse wird das Niveau des Aktienkurses auf den Prüfstand stellen.“

Schauen wir uns einige Eckdaten aus dem Quartals- bzw. Jahresbericht an. Blicken wir zunächst auf die Zahlen für das Märzquartal. Im 3-Monats-Zeitraum zum 31.03.2021 generierte Canopy Growth einen Nettoumsatz in Höhe von 148,439 Mio. CAD; nach 107,913 Mio. CAD im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Die Ergebnisseite offenbarte dann einige Schwächen. Canopy Growth wies für das 4. Quartal des Fiskaljahres 2021 einen Nettoverlust in Höhe von -616,695 Mio. CAD aus; nach einem Nettoverlust in Höhe von -1,326 Mrd. CAD im entsprechenden Vorjahresquartal.

Auf Jahressicht bot sich dann folgendes Bild. Canopy Growth legte für sein gesamtes Fiskaljahr 2021 einen Nettoumsatz in Höhe von 546,649 Mio. CAD vor, nach 398,772 Mio. CAD im Fiskaljahr 2020. Für das Fiskaljahr 2021 wies Canopy Growth einen satten Nettoverlust in Höhe von -1,670 Mrd. CAD aus; nach einem Nettoverlust in Höhe von -1,387 Mrd. CAD im Fiskaljahr 2020. Das wichtige adjustierte EBITDA (earnings before interest, tax, depreciation, and amortization) fiel ebenfalls negativ aus und belief sich im Fiskaljahr 2021 auf -340,310 Mio. CAD; nach -442,792 Mio. CAD im Fiskaljahr 2020. Der free cash flow blieb im Fiskaljahr 2021 ebenfalls negativ (-630,231 Mio. CAD). Auch in diesem Punkt war also allenfalls eine leichte Verbesserung gegenüber dem Vorjahr zu erkennen. Für das Fiskaljahr 2020 wurde bereits ein negativer free cash flow in Höhe von -1,477 Mrd. CAD ausgewiesen.

Auf der Oberseite wollte sich auch zuletzt kein Momentum einstellen. Im Bereich 32+ CAD ist der Kurs offenkundig gedeckelt. Zuletzt ging es für Canopy Growth sukzessive in Richtung 30,0 CAD, im gestrigen Dienstagshandel (15.06.) dann erneut darunter. Damit rückt nun unweigerlich das Niveau des letzten Verlaufstiefs, das kürzlich bei 26,5 CAD markiert wurde, in den Fokus des Handelsgeschehens. Sollte es darunter gehen, ist Obacht geboten. Um erste Akzente auf der Oberseite zu setzen, muss es für Canopy Growth zurück über die 30,0 CAD gehen. Im besten Fall gelingt der Ausbruch über das letzte Verlaufshoch (32,6 CAD).