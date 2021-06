16.06.2021 / 18:00 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

HBM Healthcare Investments AG hat die Platzierung der Anleihe unter Federführung der Helvetische Bank AG und der Raiffeisen Schweiz Genossenschaft frühzeitig erfolgreich abgeschlossen. Aufgrund der grossen Nachfrage konnte der Coupon am unteren Ende der Coupon Spannbreite bei 1% festgelegt und der Emissionsbetrag erhöht und auf das Maximum von CHF 100 Millionen aufgestockt werden. Die Zeichnungsfrist wurde heute um 16:00 Uhr vorzeitig beendet.



'Wir freuen uns über die äusserst positive Resonanz auf unsere Anleihe am Kapitalmarkt', so Erwin Troxler, CFO der HBM Healthcare Investments AG.

Die Aufnahme des provisorischen Handels an der SIX Swiss Exchange erfolgt voraussichtlich am 9. Juli 2021 und die Liberierung am 12. Juli 2021.

Kontakt



Für weitere Auskünfte wenden Sie sich bitte an Erwin Troxler, Tel.: +41 41 710 75 77,

erwin.troxler@hbmhealthcare.com.



Profil der HBM Healthcare Investments AG



HBM Healthcare Investments investiert im Sektor Gesundheit. Die Gesellschaft hält und bewirtschaftet ein internationales Portfolio erfolgversprechender Unternehmen in den Bereichen Humanmedizin, Biotechnologie, Medizinaltechnik und Diagnostik sowie verwandten Gebieten. Die Hauptprodukte vieler dieser Unternehmen sind in fortgeschrittener Entwicklung oder bereits am Markt eingeführt. Die Portfoliounternehmen werden eng begleitet und in ihrer strategischen Ausrichtung aktiv unterstützt. HBM Healthcare Investments ist dadurch eine interessante Anlagealternative zu Investitionen in grosse Pharma- und Biotechnologieunternehmen. HBM Healthcare Investments wird von einem internationalen Aktionariat getragen und ist an der SIX Swiss Exchange kotiert (Symbol: HBMN).