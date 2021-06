Megawatt startet mit Feldprogramm beim Lithiumprojekt 'Route 381'

Das Projekt umfasst 40 Mineral-Claims im "James Bay Territory" nördlich von Matagami in der Provinz Quebec, ist 2.126 Hektar groß und profitiert von einer hervorragenden Logistik mit angrenzender Wasserkraft- und Straßenanbindung. Es werden Stichproben mit bis zu 2,77 % Li2O gemeldet.

Die Arbeiten werden aus einem Prospektions-, Kartierungs- und Kanalprobentnahmeprogramm bestehen, das sich auf die zuvor identifizierten spodumenhaltigen Pegmatite konzentriert. Das Programm wird auch regionale Explorationen beinhalten, um zusätzliche lithiumhaltige Pegmatite zu identifizieren.

David Thornley-Hall, Chief Executive Officer, kommentierte: "Wir freuen uns darauf, die Ergebnisse unserer saisonalen Explorationsarbeiten an der Route 381 zu überprüfen. Das Projekt ist besonders interessant, weil es in Quebecs Hartgestein-Lithium-Bezirk in unmittelbarer Nachbarschaft einiger aktiv voranschreitender Lithiumprojekte liegt."

Das ist die Zukunft der Energie - Megawatt mit Wettbewerbsvorteilen

Auf dem Zukunftsmarkt der Energie dürfte sich die Megawatt bereits einen klaren Vorteil erarbeitet haben. Denn bei den immer wichtiger werdenden Themen der Nachhaltigkeit kann das Unternehmen mit seinem Öko-Vorteil punkten. Denn die Rohstoffe werden nachhaltig abgebaut und damit aus ethisch vertretbaren Quellen gewonnen. Außerdem hat sich das Unternehmen ausschließlich in sicheren, bergbaufreundlichen Ländern, bewährten Bergbaubezirken und aus Vermögenswerten mit umfangreichen historischen Arbeiten positioniert. Noch aussichtsreicher ist allerdings die Tatsache, dass sich die MegaWatt Lithium and Battery Metals Corp. so vielseitig in Sachen Batteriemetalle, Selteneerdmetalle und womöglich auf dem Uran-Energiemarkt positioniert zu haben scheint.