In der Kalenderwoche 24 (14.06. bis 18.06.2021) bietet der FC Schalke 04 seine neue Anleihe nach einem Umtauschangebot an Alt-Anleihegläubiger zur öffentlichen Zeichnung an – zunächst aber nur über die Homepage des Clubs. In der kommenden Woche könnte auch noch die Zeichnungsmöglichkeit über die Börse Frankfurt folgen. Die mit einem festen jährlichen Zinssatz von 5,75% ausgestattete S04-Anleihe (ISIN: DE000A3E5TK5) hat eine Laufzeit von fünf Jahren. Das Zielvolumen der Anleihe 2021/26 beträgt 15,893 Mio. Euro und soll zur Refinanzierung der bestehenden Schalke-Anleihe 2016/21 eingesetzt werden, deren Laufzeit am 07.07.2021 endet. Nach dem sportlichen Abstieg in die Zweitklassigkeit blicken die Schalker mit ihrer neuen Finanzchefin Christina Rühl-Hamers wieder nach vorne. Für den Wiederaufstieg und die wirtschaftliche Stabilisierung setzen die Königsblauen auf ihre erfolgreiche Nachwuchsarbeit, loyale Sponsoren, Vermarktungsrechte und Fan-Treue wie Christina Rühl-Hamers im Interview mit dem Anleihen Finder verrät.

Umtauschangebot angenommen – sowohl der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS (DMAF) als auch der Europäische Mittelstandsanleihen FONDS (EMAF) haben das aktuelle Umtauschangebot der Metalcorp Group S.A. wahrgenommen und tauschen ihre im Portfolio gehaltene Metalcorp-Anleihen 2017/22 in die neue Anleihe 2021/26 (ISIN: DE000A3KRAP3) des Unternehmens. Die neue Metalcorp-Anleihe mit einem Gesamtvolumen von bis zu 250 Mio. Euro kann noch bis zum 23. Juni 2021 gezeichnet werden. Das Umtauschangebot an Alt-Anleihegläubiger wurde indes beendet. Die besicherte Anleihe wird jährlich zwischen 6,25 % und 6,75 % verzinst, der finale Kupon wird nach der Zeichnungsphase festgelegt. Der Europäische Mittelstandsanleihen FONDS hat darüber hinaus in dieser Woche die 11,25%-Anleihe der 4finance S.A. (WKN A181ZP) mit Rest-Laufzeit bis Februar 2022 neu in sein Portfolio aufgenommen. Die Anleihe hat ein Emissionsvolumen von 150 Mio. Euro und notiert im Open Market-Segment der Börse Frankfurt notiert. Neuigkeiten gibt es darüber hinaus auch beim Management der beiden Mittelstandsanleihen-Fonds, so hat die Kölner Kapitalanlagegesellschaft Monega nach dem EMAF nun auch das Fondsmanagement für den DMAF übernommen.