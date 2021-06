Allianz-Aktie: Spannender Vorstoß im Real-Estate-Segment

Jetzt ist die Allianz-Aktie auf der Suche nach Rendite offenbar im Real-Estate-Segment fündig geworden. Schauen wir im Folgenden daher einmal, was Foolishe Investoren dazu wissen müssen.

Allianz-Aktie: Zukauf von Immobilien!

Wie es am Freitag dieser Woche im Kontext der Allianz-Aktie heißt, ist ein Portfolio von Immobilien offenbar zugekauft worden. Demnach hat Allianz Real Estate, ein Tochterunternehmen des DAX-Versicherers, in Spanien investiert. Im Fokus dabei stehen 421 Wohneinheiten in Madrid und in Barcelona und damit in den wichtigen Metropolen in dem Land.

Der Zukauf erfolgte dabei über eine Off-Market-Transaktion, wobei die insgesamt 421 Wohneinheiten insgesamt auf 21 Häuser aufgeteilt sind. Zudem verfügten die Immobilien über hohe Nachhaltigkeitsstandards, die noch weiter ausgebaut werden sollen. Auch mit dieser Übernahme zeichne sich das Ziel von Allianz Real Estate ab, in hochwertige Immobilien zu investieren, um von soliden Renditen zu profitieren, wie es im Kontext der medialen Diskussion heißt.

Dass die Allianz-Aktie damit über eine Tochtergesellschaft in Immobilien investiert, mag Investoren überraschen. Im Endeffekt ist es das eigentlich jedoch nicht. Wir erkennen hieran einzig und allein, dass der DAX-Konzern auf der Suche nach Rendite ist. Und dabei konsequent nach Möglichkeiten sucht, um sie zu generieren.

Auch weitere Beteiligungen

Die Allianz-Aktie ist eben nicht nur der Versicherer, den viele Investoren in den Anteilsscheinen sehen. Zuletzt gab es außerdem Schlagzeilen, wonach der DAX-Konzern in die europäische Tochtergesellschaft von American Tower investiert hat. Auch das dürfte eine Beteiligung sein, die auf Rendite und sogar ein moderates Wachstum ausgelegt ist. Infrastruktur für mobile Daten ist schließlich ein interessanter Ansatz. Womöglich so zeitlos wie der von Wohnimmobilien.

Das zeigt mir: Die Allianz-Aktie besitzt grundsätzlich neben dem klassischen Versicherungssegment viele Facetten. Investitionen in Infrastruktur, strategische Beteiligungen an anderen Renditeprojekten, aber auch Investitionen in den Ausbau der Marktmacht im Kernmarkt können dazugehören.

Mit Blick auf eine vergleichsweise günstige fundamentale Bewertung und eine Dividendenrendite von ca. 4,4 % könnte das Gesamtpaket attraktiv sein. Wobei es speziell im Kontext der Zukäufe und Beteiligungen nicht die einzelnen Schritte ausmachen. Nein, sondern die Summe dieser Beteiligungen, die bei dem Großkonzern ein Renditezünglein an der Waage sein können.

