Golding erreicht First Closing des ersten dedizierten

Buyout-Co-Investment-Fonds bei 161 Millionen Euro



* Schneller Kapitaleinsatz: Bereits 40 Prozent des Fondsvolumens in zehn Co-Investments platziert, weitere Investitionen bevorstehend

* Defensive Anlagestrategie durch breite Diversifizierung und Fokus auf resiliente Sektoren in Europa und Nordamerika



* Zielrendite von 13 bis 15 Prozent auf Basis von Umsatzwachstum

München, 22. Juni 2021 - Golding Capital Partners meldet für den Co-Investment-Fonds "Golding Buyout Co-Investment 2020" das First Closing mit Kapitalzusagen in Höhe von 161 Millionen Euro. Damit konnte der Asset-Manager für alternative Investments innerhalb weniger Monate einen Großteil des Zielvolumens von 200 Millionen Euro bei Anlegern vornehmlich aus dem Bereich Versorgungswerke und Versicherungen platzieren. Damit schließt Golding mit dem ersten dedizierten Buyout-Co-Investment-Fonds nahtlos an den Vertriebserfolg früherer Buyout-Produkte an. Zuletzt erreichte der "Golding Buyout 2018" mit dem Rekordvolumen von 375 Millionen Euro Anfang dieses Jahres sein Final Closing.



Der "Golding Buyout Co-Investment 2020" folgt dem bereits 2015 etablierten Golding-Co-Investment-Strategieansatz und legt dabei den Fokus auf Unternehmen in defensiven Sektoren, etwa im Bereich Gesundheit und Technologie, mit konservativen Kapitalstrukturen in Europa und Nordamerika. Trotz dieser defensiven Ausrichtung strebt der Fonds eine Netto-Ziel-IRR von 13 bis 15 Prozent an. Das finale Closing ist zum Jahresende 2021 vorgesehen.

"Trotz der allgemeinen Renditekompression sind wir zuversichtlich, unseren Investoren weiterhin attraktive Investmentopportunitäten anbieten zu können. Dafür erstellen wir ein handverlesenes Portfolio von Unternehmen mit nachhaltigem Wachstum - sowohl organisch als auch durch Buy-and-Build-Strategien. Eine unserer bereits getätigten Beteiligungen konnte aufgrund unseres Investments den eingeschlagenen Wachstumspfad erheblich beschleunigen und befindet sich bereits in fortgeschrittenen Diskussionen hinsichtlich eines möglichen IPOs", kommentiert Daniel Boege, Partner und Head of Buyout bei Golding.